Il FRUMENTO aggrava il calo dell'1% nonostante le stime di raccolto più basse della Sovecon russa 📉

Il grano quotato al CBOT di Chicago (WHEAT) sta scendendo di oltre l'1% oggi, senza reagire alle notizie provenienti da SovEcon della Russia, che ha abbassato la sua stima preliminare per il raccolto di grano del 2025. I cali continuano a essere stimolati da un forte dollaro statunitense e da buone condizioni climatiche per i raccolti nella regione chiave del Midwest degli Stati Uniti, dove i ribassisti non sono stati intimoriti nemmeno dalle previsioni di pioggia nel sud-ovest degli Stati Uniti. L'ultimo rapporto Commitment of Traders, pubblicato il 15 ottobre, ha indicato una posizione ancora ribassista da parte dei grandi speculatori, mentre allo stesso tempo si è registrata una grande posizione short da parte delle aziende commerciali (che si coprono contro il calo dei prezzi). Ciò suggerisce che sia gli speculatori che i produttori che coprono le forniture si aspettano prezzi del grano più bassi. D'altra parte, tuttavia, la posizione short da parte del Managed Money (speculatori) nei rapporti CoT è diminuita da agosto. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Sovecon stima un raccolto di 80,1 milioni di tonnellate per il 2025, rispetto agli 81,5 milioni di tonnellate di quest'anno (il valore più basso dalla stagione 2021-2022) e a una media quinquennale di 88,1 milioni di tonnellate. La ragione delle stime più basse è la siccità , che ha ridotto sia la superficie coltivata che i rendimenti. Secondo Sovecon, il grano invernale entrerà nella stagione fredda in condizioni molto scarse, nonostante le forti piogge in alcune regioni della Russia rilevanti per l'offerta. La siccità potrebbe portare i rendimenti ai loro livelli più bassi dal 2019, suggerendo un problema con le scorte globali di grano, che sono già relativamente basse. La consulenza IKAR prevede una produzione di grano in Russia, nel 2024, tra 81 e 85 milioni di tonnellate dopo le recenti piogge, ma queste previsioni non sono supportate da Sovecon, che è preoccupata per le cattive condizioni del grano invernale, il quale potrebbe sorprendere con rendimenti molto più bassi. Significativo è il grande apporto di grano russo nel 2022-2023, che è stato un fattore importante nel deprimere i prezzi globali del grano. S&P stima una diminuzione del 16% delle esportazioni di grano dell'Ucraina quest'anno, nonostante l'accordo sul commercio nel Mar Nero e la domanda record di cereali ucraini da parte dei paesi dell'UE, così come del Bangladesh e del Vietnam, tra gli altri. L'Ucraina stima un raccolto di 22,4 milioni di tonnellate per la stagione attuale, con un calo di 600.000 tonnellate rispetto all'anno precedente. WHEAT (H1) Osservando il grafico di WHEAT sull'intervallo H1, vediamo che i prezzi si sono nuovamente stabiliti al di sotto di tre medie mobili chiave, indicando un surriscaldamento del trend rialzista e un possibile test dell'area intorno al 61,8% di ritracciamento di Fibonacci dell'onda ascendente iniziata dopo l'ultimo rollover. Il mercato non ha accettato livelli superiori a $611. Fonte: xStation5

