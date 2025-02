Il frumento si avvicina al massimo di 3 mesi nel contesto dei colloqui USA-Cina. Al centro dell’attenzione il calo delle esportazioni russe, l’indebolimento del dollaro statunitense e l’aumento dei prezzi del mais

I contratti futures sul grano (WHEAT) alla Chicago Board of Trade (CBOT) sono saliti al massimo locale di tre mesi, mentre i trader restano cauti a causa del rischio di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Tuttavia, questo probabilmente non è un fattore di prezzo diretto importante al momento. Gli investitori hanno accolto positivamente l'attuale approccio di Pechino, vedendolo come un segnale positivo, che potrebbe evitare una grande escalation. Tuttavia, la Cina ha imposto dazi sui macchinari agricoli statunitensi. Ma cosa significa questo per i mercati dei cereali? È chiaro che le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina potrebbero influenzare i prodotti agricoli come grano e soia. Attualmente, la Cina è il maggiore importatore mondiale di soia e un importante acquirente di grano e mais. Tuttavia, i trader ritengono improbabile che la Cina imponga dazi sul grano statunitense per ora, come riflesso nell’aumento dei prezzi del grano al CBOT. Nel frattempo, un indice del dollaro USA in calo sta migliorando la competitività dei cereali statunitensi sui mercati globali. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Condizioni di grave siccità negli Stati Uniti

Secondo i dati della NOAA, 45 stati degli Stati Uniti stanno attualmente vivendo condizioni di siccità moderata. L'esperto meteorologico Art Douglas ha evidenziato gravi sfide per l'agricoltura statunitense, citando i dati della NOAA: Siccità in peggioramento in gran parte del paese, con una primavera molto secca che aumenta il rischio di perdita di umidità per i raccolti chiave.

Un’estate di temperature estreme e incendi, soprattutto nell’Ovest degli Stati Uniti, insieme a condizioni oceaniche incerte, che potrebbero influenzare i modelli meteorologici nella seconda metà dell’anno. Se queste condizioni dovessero materializzarsi, i mercati dei cereali negli Stati Uniti—compresi il grano, il mais e la soia al CBOT—potrebbero sperimentare una pressione al rialzo sui prezzi a causa di un premio legato al clima in inverno e primavera. Tuttavia, le previsioni meteo a lungo termine sono raramente precise. Esportazioni in calo dalla Russia e aumento dei prezzi del mais

Ancora più importante, l'aumento dei prezzi del mais negli Stati Uniti sta esercitando una pressione al rialzo sul grano. Un altro fattore chiave per i trader di grano è il potenziale calo delle esportazioni di grano da Russia e Ucraina. Secondo le principali organizzazioni alimentari e di sviluppo, una riduzione del 50% delle esportazioni russe e un taglio nelle esportazioni ucraine potrebbero portare a un aumento dei prezzi del grano del 34% e del 19%, rispettivamente. Questi fattori combinati indicano un forte rischio di interruzioni dell'offerta, che potrebbero sostenere ulteriormente i prezzi del grano nei prossimi mesi. MAIS vs GRANO

Il grafico sottostante mostra che i futures sul grano al CBOT salgono non così velocemente come i futures sul mais al CBOT, ma il pattern sembra essere abbastanza simile. Nella settimana terminata il 28 gennaio, Managed Money (grandi speculatori) ha aumentato le proprie posizioni nette lunghe sul MAIS a 350.000 contratti rispetto ai 311.000 della settimana precedente (la posizione netta lunga più alta da maggio 2022). D'altra parte, Managed Money mantiene ancora una significativa posizione netta corta di -106.391 contratti (79.797 long contro 186.188 short) sul grano al CBOT. I produttori, i commercianti e i trasformatori detengono 74.777 contratti long contro 57.751 contratti short, il che significa che sono netti long, suggerendo che i player commerciali si aspettano un aumento dei prezzi del grano. Fonte: xStation5 Le scorte di mais negli Stati Uniti stanno diminuendo. L'aumento dei prezzi del mais al CBOT potrebbe esercitare una pressione al rialzo sui prezzi del grano, principalmente a causa di vari fattori, poiché il mais e il grano sono sostituti nella produzione di mangimi per animali. Quindi, quando i prezzi del mais aumentano, gli allevatori di bestiame e i produttori di mangimi potrebbero aumentare l'uso del grano, incrementandone la domanda. Questo effetto è particolarmente evidente quando le scorte di mais sono basse o durante periodi di forte domanda di mangimi. Prezzi più alti del mais potrebbero spingere gli agricoltori ad aumentare la superficie coltivata a mais a scapito del grano. Ciò può portare a una riduzione dell'offerta di grano in futuro, mettendo pressione al rialzo sui prezzi. Fonte: Bloomberg Finance L.P. GRANO (D1)

Il grano cerca di invertire la tendenza salendo sopra l'EMA200 con segnali positivi dai livelli di MACD e RSI. Un livello chiave da monitorare ora è $600 e $620. Salire al di sopra di questi livelli potrebbe suggerire che i prezzi del grano possano entrare nella fase di recupero. Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.