Il futuro di AMD e Nvidia segnato dalle normative. Azioni sotto pressione!

Negli ultimi anni, la rivalità tecnologica tra Stati Uniti e Cina si è intensificata in modo significativo. I circuiti integrati avanzati utilizzati nell’intelligenza artificiale (AI) hanno assunto un ruolo chiave in questa contrapposizione geopolitica e sono oggi considerati una risorsa strategica quasi alla pari del petrolio greggio e delle materie energetiche. La crescente forza della tecnologia militare cinese, dei sistemi di sorveglianza e delle soluzioni AI ha spinto gli Stati Uniti a imporre una serie di restrizioni alle esportazioni, comprese le proibizioni sulla vendita di chip prodotti da Nvidia, limitando l’accesso di Pechino alle tecnologie più avanzate, come i chip H100 utilizzati, tra le altre cose, per calcoli avanzati di intelligenza artificiale.

In risposta all’escalation delle tensioni commerciali e tecnologiche, il Senato statunitense ha approvato il GAIN AI Act. Questa legge richiede ai produttori di chip come Nvidia e AMD di dare priorità alla domanda interna prima di esportare prodotti sui mercati esteri, inclusa la Cina. La norma fa parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti volta a mantenere la supremazia tecnologica nel settore AI e a limitare l’accesso di Pechino alle soluzioni più all’avanguardia. Risponde inoltre alla competizione sempre più intensa per il dominio nell’industria dei semiconduttori, un settore critico sia per l’economia sia per la sicurezza nazionale.

L’amministrazione di Donald Trump, entrata nel suo secondo mandato a gennaio 2025, prosegue la politica di protezione della supremazia americana nell’AI, supportando al contempo i produttori domestici di semiconduttori. Sebbene il GAIN AI Act debba ancora ricevere l’approvazione della Camera dei Rappresentanti e la firma del presidente, ha già suscitato reazioni contrastanti. I sostenitori sottolineano la necessità di proteggere gli interessi nazionali, mentre i critici avvertono del rischio di un’escalation delle tensioni commerciali e di possibili interruzioni nelle catene di approvvigionamento globali.

Giganti come AMD e Nvidia sono i principali beneficiari del boom tecnologico legato all’AI. I loro chip avanzati alimentano lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e sostengono la crescita attuale del mercato tecnologico. Queste aziende registrano una dinamica crescita dei ricavi, soprattutto nel mercato statunitense, diventato cruciale per loro. Tuttavia, entrate significative provengono anche dalla Cina e da altri importanti mercati asiatici come Taiwan e Singapore, sempre più esposti ai rischi derivanti dall’aumento delle tensioni geopolitiche e dalle restrizioni alle esportazioni.

Il GAIN AI Act potrebbe migliorare la stabilità delle vendite sul mercato interno, ma allo stesso tempo limitare le opportunità di espansione nei mercati esteri, in particolare in Cina. Nei prossimi trimestri, le aziende potrebbero sentirsi sotto pressione per adeguarsi alle nuove normative, il che potrebbe rallentare la crescita dei ricavi al di fuori degli Stati Uniti.

Per gli investitori, questi cambiamenti rappresentano una sfida. Nonostante gli impressionanti aumenti del prezzo delle azioni di AMD e Nvidia dall’inizio del 2025, la prospettiva di ulteriori restrizioni alle esportazioni e l’aumento dell’incertezza normativa potrebbero sollevare preoccupazioni sulla stabilità e sul potenziale di crescita a lungo termine delle aziende. Ciò potrebbe tradursi in maggiore volatilità dei prezzi azionari e pressione di vendita, soprattutto nel breve periodo.

Il futuro di AMD e Nvidia dipenderà in larga misura dalla loro capacità di rispondere in modo flessibile alle condizioni politiche ed economiche in rapida evoluzione che attualmente modellano il mercato tecnologico globale. Queste aziende devono non solo continuare a innovare tecnologicamente, ma anche gestire efficacemente i rischi derivanti dall’irrigidimento delle regolamentazioni sulle esportazioni e dalla crescente pressione geopolitica, soprattutto in un contesto di tensioni crescenti tra Stati Uniti e Cina. Un fattore chiave sarà la capacità di adattare le catene di approvvigionamento, rivedere le strategie di vendita e sviluppare relazioni con i clienti domestici, pur cercando nuove opportunità di espansione in mercati meno colpiti dalle sanzioni. Gli investitori dovrebbero monitorare da vicino il processo legislativo legato al GAIN AI Act e le risposte di AMD e Nvidia a queste normative. Le azioni intraprese da queste aziende, come la diversificazione del portafoglio prodotti, gli investimenti in ricerca e sviluppo e la creazione di partnership strategiche, potrebbero rivelarsi decisive per la loro crescita a lungo termine e per la stabilità finanziaria.