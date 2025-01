🗽Il gigante della difesa statunitense RTX Corp guadagna il 2% dopo ottimi utili trimestrali 📈

Le azioni del contractor per la difesa RTX Corp. (RTX.US, precedentemente Raytheon Technologies) sono in rialzo di quasi il 2% dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali, raggiungendo un massimo storico di 128 dollari per azione. Gli investitori sono ottimisti sul fatto che l’azienda, fornitore chiave di sistemi missilistici e ipersonici, potrebbe beneficiare del progetto di difesa Iron Dome annunciato da Donald Trump. RTX comprende Raytheon, Collins Aerospace, Pratt & Whitney e Aerojet Rocketdyne, fornitore di motori e sistemi missilistici acquisito nel 2023. Il titolo ha registrato un aumento di quasi il 40% anno su anno, supportato da una forte dinamica di utili netti e ricavi rispetto al settore della difesa statunitense. Risultati finanziari Nel Q4, i ricavi hanno totalizzato 21,6 miliardi di dollari , segnando un aumento del 9% anno su anno , superando le aspettative degli investitori di 20,53 miliardi di dollari .

, segnando un aumento del , superando le aspettative degli investitori di . L’utile per azione (EPS) rettificato è stato di 1,54 dollari , in crescita del 19% , ben oltre la stima di mercato di 1,38 dollari .

, in crescita del , ben oltre la stima di mercato di . Per l’intero 2024, i ricavi rettificati hanno raggiunto 80,8 miliardi di dollari (+9% su base annua), mentre l’EPS rettificato è aumentato del 13% a 5,73 dollari .

(+9% su base annua), mentre l’EPS rettificato è aumentato del a . Il portafoglio ordini si attesta ora a 218 miliardi di dollari, di cui 125 miliardi destinati al settore commerciale e 93 miliardi alla difesa. Prospettive per il 2025 RTX prevede ricavi compresi tra 83 miliardi e 84 miliardi di dollari (rispetto agli 80,7 miliardi di dollari del 2024; il mercato si aspettava 84,5 miliardi di dollari ), riflettendo una crescita organica prevista del 4–6% .

(rispetto agli del 2024; il mercato si aspettava ), riflettendo una crescita organica prevista del . L’EPS rettificato è stimato tra 6,00 e 6,15 dollari (stima degli analisti: 6,08 dollari), mentre il free cash flow è previsto tra 7,0 e 7,5 miliardi di dollari (rispetto ai 4,5 miliardi di dollari del 2024). Tutti e tre i segmenti aziendali—Collins Aerospace, Pratt & Whitney e Raytheon—hanno registrato una crescita nel Q4, con incrementi significativi nelle vendite del comparto difesa e aftermarket commerciale. Questo slancio positivo sembra promettente anche per aziende correlate come GE Aerospace, Heico e Curtiss-Wright. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Gli investitori hanno accolto con favore la crescita del 77% dell’utile operativo nel segmento motori e parti di Pratt & Whitney, il 17% di aumento dell’utile operativo rettificato per Collins Aerospace, e il 10% di crescita organica per Raytheon, segnalando una domanda costante nel settore della difesa. RTX Corp. (Intervallo giornaliero - D1) Nell’intervallo giornaliero (D1), le azioni RTX si sono rapidamente riprese da una correzione superficiale, e le contrattazioni pre-market suggeriscono che il titolo potrebbe raggiungere nuovi massimi storici oggi. Notoriamente, la correzione delle azioni RTX è stata più lieve rispetto a quelle di concorrenti come Lockheed Martin, General Dynamics e Northrop Grumman. Gli investitori potrebbero considerare RTX un potenziale beneficiario principale del programma di difesa Iron Dome degli Stati Uniti. L’azienda ha già collaborato alla costruzione del prototipo israeliano del sistema di difesa missilistica Iron Dome. Tuttavia, le previsioni di vendita dell’azienda per il 2025 risultano piuttosto conservative. Fonte: xStation5 Metriche finanziarie L'azienda presenta rapporti P/E e P/E forward relativamente bassi, accompagnati da un ROIC in crescita e un WACC in diminuzione. Tuttavia, registra livelli di debito relativamente elevati, con un current ratio vicino a 1. Nonostante ciò, il trend dei ricavi rimane in crescita, e il progetto Iron Dome potrebbe fungere da catalizzatore per l'espansione del portafoglio ordini nei prossimi anni. A differenza di General Dynamics, Lockheed Martin o Northrop Grumman, RTX si distingue per la sua specializzazione nelle tecnologie ipersoniche e nei sistemi missilistici. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

