Il grano si ritira dopo il recente rally 📉 I mercati attendono le piantagioni di ottobre

I future sul grano CBOT (WHEAT) stanno scendendo al di sotto dei $580 oggi dopo il recente rally, quando il grano non è riuscito a salire oltre la zona di resistenza psicologica di $600.

Nonostante ciò, i fondamentali per prezzi del grano più alti sembrano ancora solidi, a causa di preoccupazioni globali per l'offerta e la domanda, con suoli prosciugati in Russia e Ucraina, che stanno minacciando le piantagioni per il raccolto di grano del 2025.

Il direttore di Mosca IKAR, altamente seguito dagli operatori del grano globale, ha segnalato che "Gran parte della Russia europea sta vivendo una tremenda siccità (...) Gli agricoltori erano esitanti a seminare nella polvere (...) Se la parte europea della Russia avrà buone piogge prima di metà ottobre e il tempo rimarrà caldo, allora 'non è ancora molto pericoloso', Una grande parte del territorio dei principali esportatori di grano, Ucraina e Russia, è troppo asciutta per piantare colture, il che potrebbe innescare deficit nel 2025.

Il tempo secco nell'Europa orientale segnala un crescente rischio di accorciamento della finestra di semina per il grano invernale. I mercati sono anche preoccupati per una possibile escalation nel Mar Nero, poiché la guerra tra Ucraina e Russia è ancora lontana dalla fine, con la NATO che dichiara un sostegno più forte all'esercito ucraino.

Per quanto riguarda il grano CBOT, è attualmente ben al di sotto del picco della guerra tra Ucraina e Russia, tuttavia la produzione ucraina è un terzo al di sotto dei livelli prebellici, con un calo del 10% YoY della produzione russa a causa della siccità . Le piogge a breve termine non sono sufficienti per migliorare l'impatto della siccità , con gli agricoltori che attendono ottobre/novembre per le piantagioni. Tuttavia, se il tempo rimarrà secco fino a ottobre, il grano sul CBOT potrebbe salire ben al di sopra dei $600.

Il rapporto USDA di settembre ha segnalato che il raccolto di grano nell'UE si è concluso e che le colture sono 'deludenti e ritardate, soprattutto nell'Europa nord-occidentale', a causa delle eccessive precipitazioni che hanno impedito agli agricoltori di lavorare, con l'aumento delle malattie delle piante che prevengono le colture di grano.

La produzione tedesca a settembre è stimata in calo di 1,5 mmt questo mese a 18,8 mmt e la Francia, il più grande produttore di grano dell'UE, ha anche combattuto le eccessive precipitazioni questa stagione. La produzione è arrivata a un nuovo minimo di 27,5 mmt, con un calo di 1,1 mmt rispetto ad agosto. La produzione della Francia è stimata essere la più bassa produzione dalla stagione 1987/88.

La produzione europea di questa stagione è stimata a 124 mmt, con un calo di 4 mmt rispetto ad agosto e di 10,9 mmt rispetto alla stagione precedente e dell'8% rispetto alla media quinquennale. L'USDA ha anche abbassato l'area raccolta a 23 milioni di ettari, con un calo di 100k rispetto ad agosto; 5% YoY e 4% al di sotto della media quinquennale. L'agenzia prevede ora rese di 5,39 tonnellate per ettaro (t/ha), in calo rispetto alle 5,54 t/ha di agosto; ben al di sotto delle 5,55 t/ha dell'anno scorso e del 4% al di sotto della media quinquennale. Fonte USDA PSD European Production Estimates WHEAT (intervallo H1) Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile I prezzi del grano stanno ancora muovendosi al di sopra dell'importante media mobile esponenziale a 200 giorni (linea rossa); scendere al di sotto di $570 - 568 sarebbe un segnale per un potenziale inversione di tendenza a breve termine. Tuttavia, salire al di sopra di $590 potrebbe innescare un altro impulso rialzista al di sopra di $600 per bushel. I fondamentali con gli impatti degli uragani e delle precipitazioni, la siccità in Ucraina e Russia e il conflitto nel Mar Nero potrebbero segnalare un sostegno ancora più forte per un ulteriore trend rialzista sul grano CBOT. Source: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.