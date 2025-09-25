Il petrolio greggio registra il più grande guadagno settimanale da giugno

I prezzi del petrolio hanno registrato un forte rally di due giorni dopo una recente serie di cali, alimentato dalle crescenti preoccupazioni per possibili interruzioni nelle forniture russe. Il WTI è aumentato di quasi il 4% questa settimana, registrando alcuni dei maggiori guadagni giornalieri delle ultime settimane.

Minacce crescenti alle forniture russe

L’aumento dei prezzi è sostenuto dalle crescenti minacce alle esportazioni energetiche della Russia. Secondo quanto riportato, la Russia sta valutando un nuovo divieto alle esportazioni di diesel per alcune aziende a seguito di una serie di attacchi con droni ucraini a raffinerie russe. Gli ultimi attacchi notturni a un oleodotto hanno causato un forte aumento dei prezzi interni di benzina e diesel sulla borsa delle materie prime Spimex. Interessante notare che i trader suggeriscono come l’incapacità della Russia di processare il greggio internamente potrebbe, alla fine, portare a un aumento delle esportazioni di petrolio greggio. Tuttavia, non si possono escludere alcune restrizioni sulla produzione stessa di greggio.

Principali importatori di petrolio russo

Dopo le sanzioni occidentali, la geografia delle esportazioni di petrolio russo è cambiata drasticamente. I principali importatori di greggio russo sono ora:

Cina – 47%-50% delle esportazioni (più di 2 milioni di barili al giorno)

India – 37%-38% delle esportazioni (circa 1,9 milioni di barili al giorno)

Turchia – 6% delle esportazioni

Unione Europea – 6-7% delle esportazioni (un calo significativo rispetto al 30% prima dell’invasione dell’Ucraina)

La Cina è diventata il più grande importatore di petrolio russo nel 2022, superando l’Arabia Saudita. L’India ha aumentato significativamente le importazioni da quasi zero all’inizio del 2022 e beneficia ora di prezzi preferenziali, che le permettono di fungere da re-esportatore di carburanti raffinati verso Europa e Stati Uniti, nonostante l’origine russa. L’India è il più grande importatore marittimo di greggio russo, rappresentando attualmente circa il 60% del mercato.

La Russia resta un attore chiave nel mercato globale del petrolio, producendo oltre 10 milioni di barili al giorno e rappresentando il 10-11% dell’offerta globale totale. Allo stesso tempo, esporta circa 5 milioni di barili di greggio al giorno.

Lo sviluppo della "flotta ombra"

La Russia ha costruito un’ampia “flotta ombra”, composta da centinaia di petroliere obsolete per trasportare petrolio evitando le sanzioni occidentali. Questa flotta costituisce oggi circa il 17% di tutte le petroliere mondiali. L’età media di queste navi è di circa 20 anni, rispetto ai 13 anni della flotta globale complessiva.

La flotta ombra consente alla Russia di aggirare il cosiddetto “price cap” per il suo petrolio, precedentemente fissato a 60$ al barile. Dall’inizio di settembre è stata introdotta una nuova formula ancora più restrittiva, fissando il tetto al prezzo di mercato meno il 15%, portando l’attuale limite del greggio russo a circa 48$. Oltre a bypassare il prezzo, la flotta ombra aiuta anche a nascondere l’origine del petrolio trasferendo il carico tra navi e utilizzando documenti assicurativi falsificati e GPS manipolati.

Tensioni geopolitiche e risposta della NATO

Nelle ultime settimane si è registrato un aumento significativo dell’attività militare russa vicino ai confini NATO, inclusi violazioni confermate dello spazio aereo tramite droni e aerei. All’inizio di settembre, oltre 20 droni hanno violato lo spazio aereo polacco, seguiti da una violazione in Romania. La scorsa settimana, tre caccia MiG-31 hanno sorvolato l’Estonia, mentre sono stati segnalati incidenti con droni su Norvegia e Danimarca.

In risposta, la NATO ha lanciato l’Operazione Eastern Sentry, con pattugliamenti continui di caccia, radar migliorati e difese aeree potenziate lungo i confini orientali.

Il presidente Trump ha dichiarato che i paesi NATO dovrebbero “abbattere gli aerei russi che violano il loro spazio aereo” e ha ribadito l’invito agli alleati europei a smettere di acquistare energia russa, avvertendo: “Devono interrompere immediatamente tutti gli acquisti di energia dalla Russia. Altrimenti stiamo perdendo tempo.” Sebbene Trump abbia parlato favorevolmente dell’Ucraina, non ci sono indicazioni che prenderà l’iniziativa nell’implementare sanzioni severe contro la Russia. Nonostante i costi delle restrizioni alle esportazioni siano già di centinaia di miliardi di dollari, i guadagni russi sono molto più elevati, suggerendo che le attuali sanzioni non sono state pienamente efficaci. Tuttavia, se gli Stati Uniti agissero in modo più aggressivo, potrebbero portare a limitazioni e costringere la Russia a concessioni verso l’Ucraina.

Prospettive di mercato

Il petrolio sta vivendo il suo maggiore aumento di prezzo dalla seconda settimana di giugno. Il WTI ha raggiunto circa 65$ al barile, il livello più alto da inizio settembre. Sebbene una reale minaccia di interruzione delle forniture russe non sembri attuale, le tensioni persistenti potrebbero portare a ulteriori rialzi e al test dei 67$ al barile. D’altro canto, la situazione fondamentale indica un surplus di offerta persistente, rendendo prezzi superiori a 70-80$ non giustificati. Senza il rischio geopolitico in corso, i prezzi sarebbero probabilmente già scesi sotto i 60$ al barile. Lo scenario più probabile vede il petrolio oscillare tra 61,50$ e 66$ al barile.