⏫ Il petrolio guadagna il 2% grazie alle sanzioni alla Russia

Il 22 ottobre, gli Stati Uniti, per tramite di Donald Trump, hanno deciso di imporre sanzioni complete a Rosneft e Lukoil, i due più grandi conglomerati petroliferi russi. Si tratta della prima azione significativa dell’amministrazione Trump contro il settore energetico russo dal ritorno del Presidente alla Casa Bianca. Questo passo rappresenta un cambio di 180 gradi rispetto alle recenti dichiarazioni del Presidente, che aveva espresso soddisfazione per i colloqui con Putin e aveva esortato l’Ucraina a rinunciare alla lotta per alcuni territori. Ora, gli Stati Uniti mirano a spingere la Russia verso un cessate il fuoco, con il Presidente ucraino Zelensky che indica un’alta probabilità di accordo, senza tuttavia dichiarare concessioni territoriali. Sanzioni statunitensi imposte alle società russe Executive Order 14024 – sanzioni applicate in base all’ordine esecutivo relativo alle attività dannose della Russia.

Congelamento degli asset – tutti gli asset delle due società negli USA o sotto il controllo di cittadini statunitensi sono stati bloccati.

Divieto di transazioni – cittadini e società USA non possono effettuare alcuna transazione finanziaria con i conglomerati sanzionati.

Regola del 50% – tutte le entità controllate per almeno il 50% da Rosneft o Lukoil sono automaticamente soggette a sanzioni.

34 filiali – l’OFAC ha incluso nella lista società come Sibneftegaz, Bashneft-Dobicha, Lukoil-Perm, Lukoil-Kaliningradmorneft, RN-Yuganskneftegaz e RITEK. Minaccia di sanzioni secondarie Le banche estere che conducono transazioni significative con Rosneft o Lukoil possono diventare a loro volta soggette a sanzioni secondarie.

Le istituzioni finanziarie non statunitensi che processano transazioni con le società russe rischiano di perdere l’accesso al sistema finanziario USA se trattano entità sanzionate. L’obiettivo è limitare le importazioni di petrolio russo da parte di terzi Paesi, principalmente Cina e India, che nella prima metà del 2025 hanno importato circa 2,2 milioni di barili al giorno dalle due compagnie. Il Segretario del Tesoro, Scott Bessent, ha avvertito di ulteriori azioni e ha sollecitato la cooperazione degli alleati. L’UE sta introducendo un ulteriore pacchetto di sanzioni, rinunciando al gas LNG russo a partire dal 2027. Trump ha annunciato una conversazione con il Presidente cinese Xi Jinping riguardo agli acquisti di petrolio russo.

Le transazioni con Lukoil e Rosneft saranno consentite fino al 21 novembre 2025, un periodo di grazia pensato per permettere alle aziende di adeguarsi ai nuovi requisiti. Conseguenze economiche I prezzi del petrolio hanno registrato un forte rimbalzo negli ultimi giorni , con un guadagno superiore al 5% questa settimana.

Scala delle esportazioni – Rosneft e Lukoil rappresentano quasi la metà delle esportazioni di petrolio russe, circa 3,1 milioni di barili al giorno .

Entrate di bilancio – il settore petrolifero e gas russo costituisce circa il 25% delle entrate del bilancio federale .

India – il maggior acquirente di petrolio russo via mare ha avviato una revisione dei contratti; le raffinerie statali potrebbero dover ritirarsi dalle forniture russe.

Cina – importa circa il 20% del suo petrolio dalla Russia (circa 2 milioni di barili al giorno), con le raffinerie nella provincia dello Shandong e CNPC particolarmente esposte. L'India importa quasi 2 milioni di barili al giorno dalla Russia via mare. I rappresentanti delle raffinerie indiane affermano che sarà ora praticamente impossibile acquistare petrolio russo. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Di recente, abbiamo osservato un aumento significativo della quantità di petrolio in mare, sproporzionato persino rispetto all'elevato eccesso di offerta del mercato. Ciò potrebbe essere dovuto al ritiro dell'India dall'acquisto di petrolio russo. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Contesto geopolitico: Le sanzioni sono state annunciate il giorno successivo alla cancellazione dell’incontro Trump-Putin in Ungheria. Trump ha dichiarato di aver "atteso a lungo" e di non volere un "incontro inutile" senza progressi nei colloqui di pace. Contemporaneamente, l’UE ha adottato il 19° pacchetto di sanzioni, che include il divieto di importazioni di LNG russo a partire dal 2027 e restrizioni su 117 navi della cosiddetta “shadow fleet”. Fondamentali del mercato petrolifero: L’attuale eccesso di offerta sul mercato è di quasi 4 milioni di barili al giorno (bpd). Il surplus è in crescita dall’inizio dell’anno. La situazione attuale ricorda la fine degli anni ’90 o il periodo 2014-2016, che aveva visto anch’esso un massiccio surplus di mercato. Le flessioni dei prezzi in quei periodi erano significativamente più marcate rispetto ad oggi, anche se l’attuale eccesso di offerta è presente, con poche interruzioni, dal 2022. L’IEA prevede che l’eccesso di offerta persisterà intorno ai 4 milioni di bpd il prossimo anno, ma la situazione attuale potrebbe modificare questo scenario. India e, potenzialmente, Cina non sono facilmente sostituibili come destinazioni delle esportazioni di petrolio. In passato, questi due grandi Paesi hanno sostituito l’intera Unione Europea come principali destinatari. Questo potrebbe ridurre l’offerta disponibile sul mercato di 2-4 milioni di bpd, anche se sicuramente si troveranno Paesi più piccoli disposti a comprare petrolio russo in quantità inferiori, utilizzando flotte più vecchie e non assicurate. La tendenza al ribasso del mercato petrolifero dovrebbe continuare, ma l’eccesso di offerta il prossimo anno potrebbe certamente essere inferiore alle stime dell’IEA. L'attuale situazione di eccesso di offerta ricorda quella della fine degli anni '90 o del periodo 2014-2016. Sebbene il surplus possa diminuire a causa delle sanzioni contro la Russia, molto probabilmente continuerà a essere presente, il che potrebbe esercitare pressione sui prezzi. Fonte: Bloomberg Finance LP Situazione tecnica: Il prezzo oggi è in rialzo di oltre il 2%, testando la media mobile a 25 periodi. L’impulso al rialzo potrebbe portare a un aumento verso 62 USD al barile, dove si trova la media mobile a 50 periodi. Tuttavia, non dovrebbe superare la zona tra 63 e 65 USD al barile, che include la linea di tendenza ribassista e l’intervallo di consolidamento precedente di agosto e settembre. Se però le attuali sanzioni si rivelassero un “tigre di carta” (possibili ulteriori rassicurazioni da parte di Putin, annullamento delle sanzioni o continuità delle esportazioni russe su larga scala), il prezzo potrebbe scendere nuovamente vicino a 57 USD e stabilizzarsi permanentemente sotto i 55 USD al barile il prossimo anno.

