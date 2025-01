Il PETROLIO guadagna il 2% in un contesto di rischio dal lato dell’offerta, clima freddo e geopolitica che bilancia l’incertezza macroeconomica 📈

Il petrolio Brent (OIL) guadagna quasi il 2% oggi, con il mercato che prezza fondamentali migliorati sostenuti dalla geopolitica, temperature più fredde e preoccupazioni reali riguardo le interruzioni dell'offerta e l'impatto delle sanzioni. I fattori di rischio hanno quasi oscurato l'incertezza economica globale sulla crescita di Cina ed Europa, e i prezzi del petrolio stanno seguendo il dollaro e i rendimenti dei titoli di stato americani, con il petrolio in pista per guadagnare per la terza settimana consecutiva dopo essere sceso ai minimi di tre anni all'inizio di dicembre 2024. J.P. Morgan prevede che la domanda globale di petrolio aumenterà significativamente di 1,6 milioni di barili al giorno nel primo trimestre del 2025, principalmente a causa di una maggiore domanda di petrolio per riscaldamento, cherosene e GPL.

Gli analisti stimano che ogni grado Fahrenheit in cui la temperatura scende sotto la media decennale in inverno provoca un aumento della domanda di petrolio di 113.000 barili al giorno.

Inoltre, questa domanda è alimentata dal clima più freddo rispetto agli ultimi due inverni, sia in Europa che negli Stati Uniti. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il mercato è preoccupato che le ultime sanzioni imposte alla Russia dall'amministrazione Biden possano influire negativamente sull'offerta.

La produzione di petrolio della Russia a dicembre è scesa sotto l'obiettivo di OPEC+, raggiungendo 8,971 milioni di barili al giorno nell'ultimo mese del 2024, 7.000 barili al giorno in meno rispetto a quanto concordato.

L'amministrazione statunitense uscente ha comunicato che imporrà tariffe sui petroliere che trasportano prodotti petroliferi russi al di sopra del limite di 60 dollari al barile imposto dagli Stati Uniti e dai suoi alleati europei. Il rischio di Cina e Iran?

Il gruppo portuale di Shandong in Cina ha emesso un avviso che vieta lo scarico di petrolio dalle petroliere sanzionate dagli Stati Uniti. Il porto è un hub chiave per l'importazione di petrolio sulla costa est della Cina e gestisce tre terminal principali.

Se tale divieto dovesse diventare permanente, potrebbe aumentare i costi di trasporto per i raffinatori indipendenti di Shandong, che sono i principali destinatari del petrolio sanzionato, e rallentare le importazioni di greggio in Cina. Il Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato di non essere a conoscenza della decisione del gruppo portuale di Shandong di vietare le navi sanzionate dagli Stati Uniti nei suoi porti.

È probabile che Donald Trump rafforzi le restrizioni sulle esportazioni di petrolio iraniano una volta al potere, provocando potenzialmente interruzioni che potrebbero arrivare fino a 1 milione di barili al giorno, ovvero circa l'1% dell'offerta globale. Nel suo ultimo incontro, l'OPEC+ ha rinviato il suo piano di uscita dai tagli di produzione congiunti in seguito al rallentamento della domanda globale e all'aumento della produzione negli Stati Uniti del mese scorso. L'organizzazione, che fornisce circa la metà del petrolio mondiale, ha deciso di ritardare l'aumento della produzione di tre mesi e il recupero completo della produzione di un intero anno, fino alla fine del 2026. Fonte: xStation5

