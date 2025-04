Il Segretario al Tesoro statunitense Bessent e Kashkari della Fed commentano i dazi e l'economia degli Stati Uniti🏛️

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Bessent, ha annunciato che prenderà un ruolo di primo piano nelle negoziazioni sui dazi negli Stati Uniti. Ha anche indicato che i progressi sul nuovo disegno di legge per il taglio delle tasse stanno guadagnando slancio e che oltre 70 paesi stanno organizzando incontri con l'amministrazione statunitense per negoziare i dazi. Commenti del Segretario al Tesoro Bessent: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Speriamo di ridurre il rapporto debito/PIL di 1 punto percentuale all'anno.

Vogliamo ridurre il debito nel settore pubblico e aumentare la leva nel settore privato.

Le discussioni sul disegno di legge fiscale stanno procedendo meglio del previsto.

Mi aspetto di raggiungere un accordo con i nostri alleati, dopo di che potremo avvicinarci alla Cina come gruppo.

Bessent ha commentato che la dichiarazione della Spagna sull’allinearsi più strettamente con la Cina sarebbe come "tagliarsi la gola da soli."

La Cina è l’unico paese che ha intensificato le azioni commerciali.

Gli Stati Uniti sono "sovraccarichi" di richieste da paesi che vogliono negoziare a Washington — al momento, sono in programma 70 negoziazioni.

I livelli dei dazi sono un tetto se altri paesi non rispondono con contromisure.

Dal punto di vista economico, siamo in una forma abbastanza buona.

Anche se c’è qualche incertezza, le aziende mi dicono che l’economia rimane molto solida. Bessent ha sottolineato che il ruolo ampliato del Tesoro nella regolamentazione finanziaria verrà svolto tramite il Financial Stability Oversight Council, il Working Group on Capital Markets del Presidente, e la cooperazione con i regolatori bancari. Il Tesoro degli Stati Uniti assumerà un ruolo maggiore nella regolamentazione finanziaria.

Ora è il turno della Main Street, non di Wall Street.

La deregolamentazione dovrebbe consentire alle banche di acquistare più titoli di Stato degli Stati Uniti. Commenti di Neel Kashkari della Fed: Il rischio di ancorare le aspettative di inflazione sembra essere aumentato notevolmente.

Una volta che avremo fiducia nelle aspettative di inflazione, potremo concentrarci sugli scambi tra gli obiettivi di politica.

Il “muro” per cambiare i tassi di interesse è aumentato a causa dei dazi.

L’inflazione a breve termine aumenterà , il potere d’acquisto diminuirà , gli investimenti probabilmente caleranno e il PIL si contrarrà a causa dei dazi.

I dazi annunciati sono molto più alti e ampi di quanto previsto, con un impatto economico maggiore e un colpo alla fiducia.

La soglia per un taglio dei tassi di interesse è ora più alta, anche se l’economia e il mercato del lavoro dovessero indebolirsi.

Nessuna risposta di politica monetaria, sia al rialzo che al ribasso, dovrebbe essere esclusa.

La prima priorità deve essere mantenere ancorate le aspettative di inflazione a lungo termine.

È "troppo rischioso" ignorare gli effetti inflazionistici dei dazi.

Il calo del tasso di interesse neutro a causa dei dazi riduce la necessità immediata di un aumento dei tassi.

Il rischio di disancorare le aspettative di inflazione è aumentato notevolmente.

Il tasso di interesse neutro a breve termine probabilmente scenderà a causa dei dazi.

La politica monetaria si sta già restringendo, riducendo la necessità di aumentare i tassi.

Potrei rivedere la mia prospettiva se l'incertezza si risolvesse rapidamente.

