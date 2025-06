Il Senato approva a maggioranza il GENIUS Act sulla stablecoin 📣🟢

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato ieri, con 68 voti favorevoli e 30 contrari, il GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins), il primo quadro normativo federale per le stablecoin ancorate al dollaro statunitense. Cosa prevede la legge La normativa impone: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Copertura totale 1:1 delle stablecoin con contanti o titoli del Tesoro USA (T-bills)

Attestazioni mensili sulla riserva

Obblighi di conformitĂ antiriciclaggio (AML)

Supervisione diretta del Dipartimento del Tesoro Il Segretario al Tesoro, Scott Bessent, ha dichiarato al Congresso che questo quadro potrebbe far superare al mercato delle stablecoin i 2.000 miliardi di dollari nei prossimi anni (contro circa 250 miliardi attuali). Solo nel 2023, le stablecoin hanno gestito 28.000 miliardi di dollari in transazioni on-chain — più di Visa e Mastercard messe insieme. Adozione e impatto su dollaro e Treasury Le banche statunitensi e grandi retailer (come Walmart e Amazon ) potrebbero adottare stablecoin personalizzate per ridurre le commissioni di pagamento.

Bank of America ha già affermato che “valuterà ” l’emissione di un proprio token dopo l’entrata in vigore della legge.

L’obbligo di riserva 1:1 con USD o T-bills potrebbe attrarre forti flussi verso i titoli del Tesoro a breve termine, a scapito dei sistemi di pagamento tradizionali. Ethereum potrebbe beneficiarne? Dato che circa il 50% delle stablecoin circola sulla rete Ethereum, l’adozione normativa potrebbe: Aumentare significativamente il volume delle transazioni

Spingere la domanda di ETH

Accelerare il burn rate del token (riducendone l’offerta in circolazione) Prossimi passi legislativi Il Senato ha concluso il suo iter sul disegno di legge il 17 giugno .

Ora la palla passa alla Camera dei Rappresentanti : Se la Camera approverĂ lo stesso testo , la legge potrebbe arrivare alla Casa Bianca tra il 29 e il 31 luglio 2025 , prima della pausa estiva. In tal caso, il Tesoro avrĂ 120 giorni per redigere le regole attuative entro fine novembre 2025 .

Se invece la Camera adotterà una versione diversa o includerà il provvedimento in un pacchetto più ampio sulla regolamentazione crypto, si dovrà ricorrere a un comitato di conciliazione, con approvazione finale tra settembre e metà mese, comunque entro il 19 settembre 2025 — limite utile per rientrare nei 18 mesi previsti per l’implementazione della legge.

