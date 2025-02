Il VIX guadagna il 3% mentre Wall Street rimane incerta a causa dei dazi USA-Cina 🗽

L'Indice di Volatilità CBOE VIX (VIX) ha registrato volatilità negli ultimi due giorni, ma ha restituito la maggior parte dei guadagni determinati dai dazi commerciali su Messico e Canada, dopo che Trump li ha annullati all'ultimo minuto e ha posticipato la decisione di altri 30 giorni. Tuttavia, i dazi del 10% sulla Cina sono già stati imposti. I mercati stanno cercando di analizzare le possibili conseguenze che tale decisione potrebbe comportare per il mercato azionario e l'economia; i futures sugli indici statunitensi sono in calo; l'US500 è sceso di quasi lo 0,7%, supportando un rinnovato alleggerimento del VIX. Come principale partner commerciale degli Stati Uniti, la Cina ha già annunciato dazi punitivi del 15%, che includeranno carbone e GNL, e del 10% su petrolio e prodotti statunitensi sotto forma di macchinari agricoli, camion e attrezzature infrastrutturali per il settore minerario. Inoltre, la Cina ha avviato un'indagine che riguarda Alphabet (GOOGL.US). Ha anche introdotto controlli sulle esportazioni di alcuni minerali chiave: tungsteno, tellurio, rutenio e molibdeno.

In modo significativo, il Ministero del Commercio cinese ha dichiarato di aver aggiunto due aziende statunitensi, PVH Group e Illumina Inc, a una lista di cosiddette entità inaffidabili, esponendole a restrizioni o penalità ; le azioni di entrambe le aziende hanno perso rispettivamente il 3,5% e il 5% nel pre-market. Allo stesso tempo, il ministero non ha dichiarato esattamente di cosa siano accusate le due aziende; potenzialmente inviando un messaggio agli americani che altre aziende con sede negli Stati Uniti potrebbero affrontare lo stesso destino se le frizioni commerciali peggiorano e non si raggiunge un accordo con Trump. PVH è una compagnia di abbigliamento che possiede marchi noti come Tommy Hilfiger e Calvin Klein, mentre Illumina è una compagnia biotecnologica specializzata nel sequenziamento del genoma. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Indice VIX (Intervallo M15)

Sull'intervallo di 15 minuti, vediamo che l'Indice di VolatilitĂ sta cercando di recuperare slancio verso l'alto e ha superato le medie mobili a 50 e 200 sessioni. Nell'intervallo breve, l'area intorno al ritracciamento di Fibonacci del 61,8% dell'ultima onda rialzista ha agito come supporto, ma il prezzo ha reagito alla resistenza dal ritracciamento di Fibonacci 18,88. Il livello vicino a 19 è anche dove la pressione per realizzare profitti sarebbe probabilmente alta. Â

Fonte: xStation5

