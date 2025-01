Il WHEAT guadagna il 3% raggiungendo il livello più alto da metà dicembre mentre USDIDX cancella i guadagni iniziali 📈

I future sul grano degli Stati Uniti sulla Chicago Board of Trade (WHEAT) sono aumentati di oltre il 3% oggi, raggiungendo livelli che non si vedevano dal 12 dicembre 2024. Il nuovo presidente degli Stati Uniti, Trump, ha segnalato un approccio meno aggressivo riguardo ai dazi, ritardando l'attuazione per rivedere gli accordi commerciali e le politiche attuali con la Cina. Il dollaro statunitense si sta indebolendo oggi, dopo una parte iniziale della giornata più forte. Ciò ha un impatto positivo sui prezzi delle merci agricole statunitensi. I dati del Commitment of Traders hanno indicato che i fondi speculativi hanno aggiunto 5.756 contratti alla loro posizione corta netta sui future e opzioni sul grano di Chicago, portandola a quasi 95.000 contratti. Il rapporto sulle vendite di esportazione di giovedì scorso ha mostrato vendite di grano nella settimana del 9 gennaio pari a quasi 514.000 tonnellate metriche, portando il totale delle vendite e delle spedizioni a 17,705 milioni di tonnellate metriche. Questo corrisponde al 77% della previsione del USDA, ben al di sotto del ritmo di vendita medio del 85%. Il rapporto CoT (al 14 gennaio) Secondo l'ultimo rapporto del Commitment of Traders, i cosiddetti Commercials (produttori, trasformatori, utilizzatori, commercianti, ecc.) avevano posizioni nette lunghe di 13.000 contratti sul grano della CBOT, potenzialmente aspettandosi aumenti dei prezzi o strategie di copertura. D'altra parte, i Managed Money (grandi speculatori di materie prime) detenevano una posizione netta corta di quasi -94.000 contratti, suggerendo un sentiment più ribassista. I cambiamenti settimanali significativi sono stati una diminuzione delle posizioni dei Commercials di più di 7.000 contratti e un aumento della posizione corta netta dei Managed Money di quasi 4.000 contratti. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Long dei Produttori/Commercianti: diminuiti di 7.005 contratti. Short dei Managed Money: aumentati di 3.855 contratti. Long degli Swap Dealer: aumentati di 5.864 contratti. Per ora, il mercato del grano sulla CBOT non è fortemente concentrato, ma esiste una leggera inclinazione nella dominanza tra alcuni trader dalla parte corta, che potrebbe influenzare le tendenze dei prezzi. Tuttavia, la grande (e crescente) posizione netta corta detenuta dai Managed Money potrebbe esercitare una pressione al ribasso, ma la domanda da parte dei Commercials è solida, e se il dollaro statunitense dovesse calare, il grano potrebbe cercare di invertire la tendenza al ribasso, salendo fino a $60. In tal caso, la notevole posizione netta corta degli speculatori potrebbe portare a un angolo del mercato e a uno short squeeze. Fonte: xStation5

