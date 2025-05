Il WTI estende la ripresa, salendo dell'1,5% sulle speranze di colloqui produttivi tra Stati Uniti e Cina 📈

I futures del petrolio WTI (OIL.WTI) sono diretti verso una chiusura settimanale positiva, salendo dell'1,5% venerdì, poiché gli investitori sperano in esiti favorevoli dai colloqui tra Stati Uniti e Cina, mentre un accordo commerciale con il Regno Unito ha dato ai mercati un rinnovato ottimismo sul fatto che la nuova politica commerciale degli Stati Uniti potrebbe non portare a un grande rallentamento economico. Il principale fattore che guida i prezzi del petrolio al momento è l'ottimismo riguardo a una potenziale riduzione reciproca delle tariffe tra Washington e Pechino. Ieri, il New York Post ha riportato che le tariffe statunitensi sulla Cina potrebbero essere ridotte la prossima settimana dal 145% fino a un massimo del 50%. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, è programmato per incontrare il vice premier cinese He Liefeng in Svizzera il 10 maggio. Gli analisti di Vanda Insights suggeriscono che un esito positivo potrebbe spingere i prezzi a salire di altri 2-3 dollari. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile I dati dalla Cina mostrano un'accelerazione delle esportazioni e una diminuzione leggermente più contenuta delle importazioni ad aprile. Sebbene le importazioni di petrolio greggio siano diminuite rispetto al mese precedente, sono aumentate del 7,5% su base annua, grazie agli accumuli nelle raffinerie domestiche. La principale pressione sul mercato del petrolio rimane la prospettiva di un aumento della produzione da parte dell'OPEC. Tuttavia, i dati di Reuters suggeriscono che la produzione di petrolio dell'OPEC è effettivamente diminuita ad aprile, a causa dei cali in Libia, Venezuela e Iraq. OIL.WTI (Grafico Giornaliero)

I prezzi del petrolio stanno estendendo il loro rimbalzo. Il grafico mostra una reazione al rialzo rinnovata intorno all'area di 55 dollari al barile, e da allora, i prezzi sono aumentati di oltre il 10%. Il quadro tecnico in miglioramento punta a una potenziale prova della media mobile esponenziale a 50 giorni, attualmente vicino ai 65 dollari. Tuttavia, la mancanza di progressi nei colloqui Sina-USA potrebbe esercitare nuovamente pressione sui prezzi del petrolio. Fonte: xStation5

