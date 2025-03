Immobiliare USA e Fiducia Consumatori

Europa a Test dei Massimi Mercati in fase di recupero in Usa mentre in Europa si rimane a testare i massimi delle scorse settimane, il tutto mentre il Nikkei nella notte cede dei massimi molto importanti su base settimanale. La situazione al momento risulta tranquilla sul fronte macroeconomico dopo la settimana delle banche centrali che di fatto rimangono statiche, oggi i dati sull'immobiliare Usa e la fiducia dei consumatori del Conference Board.



PRE-MARKET EUROPA



Il Nikkei si appresta a chiudere la sessione cash in positivo di circa un +0,5% mentre sui futures, andando a prendere come riferimento l'apertura di mezzanotte abbiamo un rendimento negativo di circa il -0,4%, il tutto é dipeso dal test dei massimi fallito da parte dell'indice giapponese che ha una dinamica settimanale e mensile ancora negativa. Per quanto riguarda l'Europa ci si appresta ad aprire ancora in zona massimi settimanali, mentre su base mensile le dinamiche rimangono ancora fortemente rialziste al contrario dei mercati Usa che invece risultano parecchio indeboliti dai ribassi visti nelle scorse settimane di negoziazione. Ftse Mib e Dax sono ancora forti al rialzo mentre lo EuroStoxx50 risulta essere venduto sui massimi a 5 settimane. Proprio Eurostoxx50 potrebbe essere l'indice che segna l'inizio di una fase di ritracciamento importante per i mercati europei che al momento risultano molto forti e che potrebbero avere un certo spazio per vedere un movimento ribassista assolutamente fisiologico in questa fase di mercato. Ricordiamo che il Dax ha un rendimento da inizio anno molto vicino al rendimento conseguito nel corso di tutto il 2024, un ritracciamento é atteso e sarebbe del tutto normale in una fase di mercato del genere.

Il test dei massimi di Eurostoxx50 su grafico settimanale - Fonte:Xstation



BOND EUROPA E EURUSD



EurUsd rimane ancora a ridosso dei massimi ed é atteso un ritracciamento tecnico verso area 1,07, livelli che potrebbero essere raggiunti anche in qualche settimana di negoziazione. L'andamento di EurUsd é legato in parte all'andamento dei bond europei che di fatto fanno parte dello stesso aggregato monetario. I rendimenti dei bond europei potrebbero vedere un ritracciamento, cosi come EurUsd, il tutto guidato dal Bund a 10 anni, il benchmark per questo comparto di rischio che di fatto arriva a superare il tasso di interesse Bce e al contempo il livello di inflazione europeo, condizione che é stata validata solamente dopo la forte accelerazione dei rendimenti al rialzo. Sulla carta i rendimenti dei titoli di Stato europei risultano vantaggiosi nel lungo termine, pertanto la paura potrebbe essere solamente un elemento di distrazione per gli investitori.



DATI SU IMMOBILIARE E FIDUCIA CONSUMATORI



