Impatto sul mercato delle prime decisioni di Trump

Durante la campagna presidenziale, in un'intervista con Fox News, Donald Trump ha suggerito che, se rieletto presidente, diventerebbe un dittatore per un giorno. Ha giustificato questa idea con la necessità di firmare rapidamente una serie di decreti esecutivi importanti. Trump ha annunciato che la sua priorità sarebbe stata chiudere il confine e concentrarsi sulla sicurezza e sull'economia degli Stati Uniti, riassumendo tutto con lo slogan “scavare, scavare.” La lista delle sue potenziali prime decisioni è lunga e riguarda principalmente l'immigrazione, il funzionamento dello Stato, la politica internazionale e gli affari interni. Si parla di 60 o addirittura 100 decreti, a indicare un inizio intenso per la presidenza. Sebbene il 2017, e soprattutto il suo inizio, possano dare qualche indicazione su cosa aspettarsi, è importante notare che le riforme di allora, sebbene orientate ai media e abbiano influenzato positivamente i mercati finanziari, non hanno prodotto risultati economici spettacolari. Sarà diverso questa volta? Deportazioni di massa? Trump ha sottolineato che non c'è mai stato un programma di deportazione di massa nella storia degli Stati Uniti. Sebbene ci siano oltre 11 milioni di immigrati illegali negli USA, Trump si concentrerà probabilmente su meno del 10% di loro che sono entrati in conflitto con la legge. Secondo alcuni recenti rapporti del Wall Street Journal, Trump sta valutando di dichiarare lo stato di emergenza al confine con il Messico, intensificando la costruzione del muro al confine e restringendo l'ingresso di nuovi immigrati. Queste decisioni potrebbero influire significativamente sul tasso di cambio del peso messicano. Pardon per i sostenitori? Trump ha ripetutamente definito coloro che sono stati arrestati per l'assalto al Campidoglio il 6 gennaio 2021 "prigionieri politici" e "patrioti". Ha annunciato che avrebbe iniziato a concedere i perdoni subito dopo essere stato insediato. Inoltre, ha promesso di intensificare la repressione dei suoi avversari politici, un atto che, se realizzato nelle prime ore della sua presidenza, potrebbe fornire indicazioni sul suo stile di governo. Salverà Trump TikTok e “libererà Internet”? Trump ha annunciato che il suo primo atto sarà emettere un ordine esecutivo che sospende il divieto su TikTok per 90 giorni. Si sta considerando una joint venture con ByteDance, proprietaria cinese dell'app, per ripristinare le operazioni di TikTok negli USA. Inoltre, Trump potrebbe introdurre un decreto sul "diritto di parola" su Internet, criticando la censura dei contenuti da parte dei social media. Tagli fiscali massicci e tassazione dei redditi esteri Trump intende estendere il "Tax Cut and Jobs Act" che ha ridotto le tasse dirette e aumentato i crediti fiscali. La sua intenzione è quella di ridurre ulteriormente l’imposta sul reddito delle società, portandola dal 21% al 15%. Sebbene non ci siano piani specifici per le tasse personali, Trump vuole continuare a ridurre l'IRES. Questo potrebbe generare opportunità per le aziende e potenzialmente attrarre investimenti, con impatti positivi per gli investitori di Wall Street. Tariffe massicce? Trump ha annunciato che imporrà tariffe pesanti sulle merci provenienti dai paesi con cui gli USA hanno maggiori scambi commerciali, tra cui il 60% su quelle cinesi, il 25% su quelle di Canada e Messico e il 10% su tutte le altre. Sebbene queste tariffe possano aumentare le entrate fiscali, potrebbero anche rendere i beni di consumo più costosi per i cittadini meno abbienti. Petrolio a 100 dollari al barile a causa della guerra in Ucraina? Trump vuole forzare la Russia a negoziare sulla questione ucraina, e le sanzioni severe potrebbero portare a un aumento dei prezzi del petrolio oltre i 100 dollari al barile, se gli USA impongono sanzioni sul settore petrolifero russo. Un’altra uscita dall'Accordo di Parigi? Trump è favorevole ai combustibili fossili e intende ritirarsi dall'Accordo di Parigi sul carbonio. La sua decisione di ripristinare i permessi di trivellazione e supportare le compagnie minerarie americane avrà un impatto positivo sui consumatori, ma gli effetti reali saranno a lungo termine. Problemi di visione globale Trump ha promesso di affrontare le problematiche legate ai diritti dei transgender, imponendo restrizioni sui cambiamenti di sesso per i bambini e limitando la partecipazione dei transgender nello sport femminile e nelle forze armate. Queste decisioni potrebbero non avere un impatto diretto sui mercati, ma hanno suscitato critiche dai circoli liberali. Il dollaro e le criptovalute Trump ha intenzione di favorire la popolarizzazione delle criptovalute negli Stati Uniti, con la possibilità che Bitcoin venga considerato come una riserva ufficiale. Inoltre, Trump ha beneficiato della speculazione sulle criptovalute prima della sua elezione, con la memecoin $TRUMP che ha raggiunto una capitalizzazione di circa 15 miliardi di dollari. Un nuovo capitolo per la politica statunitense? Il ritorno di Trump alla presidenza potrebbe segnare l’inizio di una nuova era nella politica degli Stati Uniti, con impatti su ogni aspetto della politica globale. Mentre i suoi piani sono ambiziosi, le numerose sfide politiche e il possibile ostacolo del Congresso potrebbero complicare l’attuazione delle sue promesse. Tuttavia, Wall Street guarda alle sue politiche fiscali con ottimismo, sperando che possano portare benefici agli investitori.

