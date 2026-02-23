Importante svolta del Nikkei

Punti chiave Annullati gran parte dei dazi reciproci imposti da Trump

Dazi globali al momento confermati al 10% entro il 24 febbraio

Nikkei e l'importante svolta tecnica

Attesa per la trimestrale di Nvidia

Si riapre il tema dazi dopo l'annullamento degli stessi da parte della Corte Suprema degli Usa che dichiara illegittimi la maggior parte dei dazi reciproci imposti da Trump nel corso dell'ultimo anno, al momento tutto ovviamente in evoluzione e le tensioni aumentano. Gli effetti sui mercati li vedremo solamente dopo l'apertura del cash Usa mentre lato tecnico si prospetta una settimana interessante. In settimana avremo anche l'uscita dell'importante trimestrale tech di Nvidia. Nikkei alla svolta tecnica Importantissima svolta tecnica del Nikkei che chiude la scorsa settimana in negativo facendo presagire un movimento ribassista per questa settimana. Ricordiamo che stiamo osservando due gruppi di indici, i piú forti Nikkei, Ftse Mib e Dow Jones mentre i piú deboli tecnicamente risultano Dax e Nasdaq. La svolta sul Nikkei potrebbe essere l'inizio di un ribasso per i mercati, un ribasso che ovviamente richiede settimane per essere confermato ma la chiusura settimanale scorsa risulta negativa al punto tale poter richiamare ad un'inversione di tendenza. La situazione tecnica quindi potrebbe risultare molto interessante anche per tutti gli altri indici globali che si ritrovano comunque a testare massimi. Stanotte il Nikkei giá perde oltre il -1%, un buon inizio per la realizzazione di una potenziale inversione.



Grafico settimanale di Nikkei con la chiusura negativa della scorsa settimana - Fonte: XStation Dazi, Mercati e Inflazione Si riapre la questione dazi, annullati i dazi reciproci e Trump subito attua una contromossa con dazi globali al 10% in vigore dal 24 febbraio. Giá si parla di dazi in aumento al 15%, nel frattempo l'Europa si spaventa per la possibilitá di vedere dazi al 50% entro il 1 giugno, per il momento ipotesi che lasciano il tempo che trovano. La situazione é interessante su due fronti, mercati e inflazione. Per quanto riguarda i mercati abbiamo sicuramente l'introduzione di un "nuovo" market mover che potrebbe portare volatilitá ai mercati e guidare una situazione che risulta bloccata verso una fine, ossia rivedere un po' di direzionalitá spiccata. Lato inflazione potremmo vedere degli effetti "disinflazionistici", ossia i dazi annullati abbassano di fatto i prezzi finali, riducendo cosí la possibilitá di vedere un'inflazione da dazi nel prossimo futuro. In sostanza, se con i dazi l'inflazione sale, senza dazi l'inflazione tende a scendere. Attesa per Nvidia I titoli tech stanno soffrendo, Nasdaq e S&P500 ne sono la prova vista la situazione tecnica. Questa settimana sará la volta di Nvidia che fará uscire la trimestrale piú attesa in assoluto vista la sua enorme influenza sul comparto IA. I mercati potrebbero quindi stare in modalitá attesa prima di vedere movimenti degni di noti, notizie sui dazi permettendo. Per il momento le trimestrali tech sono andate molto bene ma le reazioni del mercato sono state assolutamente da dimenticare per la maggior parte dei titoli che hanno visto dei forti ritracciamenti sui prezzi.

