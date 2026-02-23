Punti chiave Inflazione in calo a 1% dal precedente 1,2%

Pesa il "Carrello della Spesa" a +1,9%

Balzo dell'energia e dei beni alimentari

Inflazione in Italia che scende a 1% dal precente 1,2%, un calo che peró vede ancora dei prezzi sostenuti per i beni di prima necessitá e il famoso "Carrello della Spesa" Le componenti in Aumento Beni alimentari lavorati a +2,5%, non lavorati a 1,9%, Servizi relativi a abitazione +4,4%, Tabacchi +3,3%, Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona a +3%. Energetici regolamentati a +8,9%.

Il carrello della spesa si attesta a +1,9%, risultando nettamente superiore all'inflazione generale, confermando che i beni di prima necessitá e le consuete abitudini di spesa risultano ancora relativamente costose per l'italiano medio. Commento dell'analista Questi dati relativi alle variazioni del tasso di inflazione risentono della leggera variazione al rialzo dell'indice dei prezzi al cosumo che risulta ovviamente su livelli ancora elevati. Pertanto un aumento leggero del tasso di inflazione potrebbe corrispondere a prezzi comunque elevati, soprattutto in relazione a quanto visto nel corso degli ultimi 5 anni dove l'indice dei prezzi al consumo dal 2021 é passato da 103 ai recenti 123, un aumento di circa il 20% che pesa molto a lungo termine.



Grafico del Consumer Price Index italiano (Indice dei Prezzi al Consumo) - Fonte: TradingVIew - Istat

