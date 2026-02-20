Market Wrap: l'Europa torna verde 🇪🇺 📈 L'attività economica finalmente accelera ❓

Economia e valute:
Salari nell’Eurozona: I salari negoziati nell’Eurozona sono cresciuti del 3% nel quarto trimestre 2025, in linea con le metriche più ampie di crescita salariale.
Vendite al dettaglio nel Regno Unito: Le vendite sono aumentate del 4,5% su base annua e dell’1,8% su base mensile a gennaio, registrando la performance più forte da quasi due anni. Il settore non alimentare ha guidato la crescita (+5,3%), mentre i grandi magazzini hanno registrato un calo (-1,3%). Le vendite di carburante sono rimaste stabili.
PPI tedesco: I prezzi alla produzione sono scesi del 3,0% su base annua (-0,6% su base mensile) a gennaio, principalmente a causa di un calo dell’11,8% dei costi energetici. Escludendo l’energia, il PPI è effettivamente aumentato dell’1,2% su base annua. Mentre i beni capitali e i metalli preziosi (+68,2%) sono diventati più costosi, i prezzi alimentari sono scesi dell’1,3% (in particolare il burro -43,7% e la carne suina -14,1%).
PMI Eurozona: Il PMI composito è salito a 51,9 a febbraio (massimo degli ultimi 3 mesi). Il settore manifatturiero ha raggiunto un picco di 44 mesi (50,8 punti), diventando il principale motore di crescita. Sebbene gli ordini stiano aumentando, l’occupazione è diminuita leggermente. I costi dei fattori produttivi crescono al ritmo più rapido degli ultimi quasi tre anni, ma l’inflazione dei prezzi di vendita ha rallentato grazie a un aumento dell’ottimismo delle imprese.
Mercato FX: La sterlina britannica (GBP) ha registrato il movimento più significativo, rimbalzando dai recenti minimi grazie ai solidi dati sulle vendite al dettaglio (GBPUSD: +0,1% dopo quattro giorni di ribasso; EURGBP: -0,1%; GBPJPY: +0,3%). Il dollaro neozelandese (NZD) ha invece sottoperformato (NZDUSD: -0,3%), appesantito dai rischi politici legati all’Iran (che hanno influito anche sull’AUD) e dai commenti del capo della RBNZ riguardo a una “crescita senza inflazione”. Per il resto, la volatilità FX rimane contenuta (EURUSD stabile a 1,176; USDIDX: +0,05%).
La volatilità nel mercato FX raramente supera lo 0,1% oggi. Fonte: xStation5
Indici e società:
Indici europei: I mercati chiudono la settimana con forte ottimismo grazie ai solidi dati PMI (EU50: +0,2%). I guadagni sono guidati da Francia e Spagna (+0,8%), con il DAX anch’esso in verde (+0,2%). Lo W20 polacco è sceso dello 0,35%, principalmente a causa delle vendite su Kruk (-6%) e Allegro (-3%).
Aston Martin: Ha emesso un’ulteriore profit warning, dichiarando che la perdita EBIT 2025 supererà i £184 milioni previste. Le vendite sono calate del 10% e le azioni hanno perso metà del loro valore nell’ultimo anno. Un accordo da £50 milioni per i naming rights perpetui in F1 ha fornito un po’ di liquidità, ma i dazi USA e l’elevato indebitamento rimangono ostacoli importanti.
Air Liquide: Le azioni sono salite del 3,6% dopo risultati migliori delle stime. La società ha aumentato il dividendo del 12% (€3,70) e ha fissato un nuovo obiettivo di miglioramento del margine di +100 punti base entro il 2027. L’utile operativo è cresciuto del 3,5% e il debito netto è sceso di quasi il 9%.
Siegfried Holding: Le azioni sono crollate del 7,8% a causa delle deboli guidance per il 2026. Nonostante un EBITDA solido nel 2025, gli investitori sono stati spaventati dal flusso di cassa libero negativo e da un dividendo inferiore alle attese. Gli analisti considerano la prospettiva conservativa, in attesa di un grande contratto farmaceutico.
Moncler: Le azioni sono balzate del 13% grazie a risultati che hanno superato nettamente le stime. Il successo è stato trainato dall’Asia (+11%) e dalla forte domanda per i marchi Moncler e Stone Island. Ricavi (€3,13 miliardi) e dividendi (€1,40) hanno superato le aspettative, sollevando l’intero settore del lusso (LVMH, Hermès).
L'aumento della propensione al rischio pesa sui settori più difensivi (sanità, energia, alcuni beni di consumo). Fonte: Bloomberg Finance LP
