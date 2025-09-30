Inflazione e Dati Jolts

Chiusure Tecniche Oggi avremo l'uscita deli dati sull'inflazione in Germania, Francia e Italia, inoltre l'uscita dei dati Jolts sul mercato del lavoro in Usa e infine le chiusura mensile di settembre, una chiusura tecnica importante. Oro a 3870 dollari mentre l'argento a 47 dollari sembra oramai puntare i massimi visti ad aprile del 2011, i suoi massimi storici. I mercati rimangono tecnicamente impostati al rialzo sul lungo termine e sui timeframe piú importanti, la situazione non sta cambiando e la chiusura di oggi potrebbe essere decisiva per alcuni indici.



INFLAZIONE IN EUROPA E EFFETTO DAZI



Come anticipato dalla Bank of Canada, i rialzi dei prezzi dovuti ai dazi sono stati trasferiti sui consumatori che ora affrontano prezzi piú alti, infatti le varie inflazioni dei paesi europei sono tutte stimate al rialzo. In Francia l'inflazione dovrebbe passare da 0,9% a 1,3%, un balzo non di poco conto considerando l'andamento dell'inflazione negli ultimi mesi, cosí come al rialzo é vista l'inflazione tedesca che passerebbe dal 2,2% al 2,3% e l'inflazione italiana da 1,6% a 1,7%. Inflazione al rialzo che frena sicuramente ogni impulso ad abbassare ulteriormente i tassi in Europa, una condizione che potrebbe mettere pressione ai consumatori qualora dovessimo vedere i prezzi rimanere alti per molto tempo, per il momento condizione che rimane un'ipotesi da verificare.



I DATI JOLTS DI OGGI



I dati del mercato del lavoro di oggi e di domani, ossia i Jolts e gli Adp solitamente tendono ad aumentare la volatilitá dei mercati nel breve ma di fatto non sono loro i market mover, o meglio, non sono questi i dati che ci indicano con accuratezza lo stato di salute del mercato del lavoro. A pesare molto sicuramente saranno i dati di giovedí con il report Challenger, dato che oramai punta a vedere 1.000.000 di posti di lavoro tagliati per quest'anno, cosí come si attende il dato sulle richieste di sussidi di disoccupazione che rimangono ancora in un trend rialzista seppur in assenza di forti scossoni. I dati Jolts di oggi, qualora dovessero uscire particolarmente negativi, potrebbero peró confermare la tendenza di fondo del mercato del lavoro. La reazione a livello direzionale del mercato non é scontata, infatti dagli ultimi Nfp abbiamo visto solamente dei mercati che hanno continuato il loro trend senza molti problemi o particolari intoppi. La situazione tecnica comanda senza dubbio l'andamento dei mercati almeno nel breve termine.



CHIUSURE DI SETTEMBRE: ATTENZIONE AL DAX



Oggi ci saranno le chiusure tecniche di settembre, chiusure importantissime che saranno determinanti per le prossime settimane. Il Dax presenta una dinamica tecnica molto particolare, sono ben 5 mesi che rimane e chiude i grafici mensili al di sotto dei massimi, inoltre la chiusura sui livelli attuali risulta negativa, ossia il mercato vede un'ampia probabilitá di ribasso per il mese di ottobre. Di diverso avviso tutti gli altri indici europei che sembrano voler chiudere in positivo, il Giappone addirittura prova la chiusura mensile al di sopra dei massimi del mese precedente segnando una forte positiva con una performance dai minimi di aprile di oltre il 50%.

Grafico del Dax su base Mensile e la possibile chiusura negativa - Fonte: XStation



ORO E ARGENTO INARRESTABILI



Oro e Argento risultano inarrestabili con dei trend rialzisti tecnicamente inattacabili dal punto di vista della direzionalitá. Oro a ridosso dei 3780 dollari l'oncia, rialzo veramente importante cosí come l'argento che punta ormai i massimi di aprile 2011 ad un soffio dai 50 dollari l'oncia. Su questi asset al momento nulla da dire, i trend sono rialzisti e fino a prova contraria non possiamo parlare di possibili ribassi se non in presenza di qualche segnale tecnico che arriva dai timeframe piú corti del grafico giornaliero. Al momento la situazione risulta uguale alle scorse settimane, trend rialzista fino a prova contraria.



