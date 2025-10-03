US500 raggiunge un nuovo massimo storico📈Applied Materials perde, RareEarth USA sale grazie alle voci di accordi con gli Stati Uniti

Punti chiave I mercati continuano a salire nonostante le crescenti probabilità di uno shutdown prolungato del governo USA (Kalshi stima circa 14 giorni).

L’US500 sta spingendo verso nuovi massimi storici, avvicinandosi al livello di 6.800 dopo i dati ISM sui servizi statunitensi più deboli del previsto.

Le azioni di Applied Materials scendono dopo che la società ha avvertito che la politica commerciale USA influenzerà gli utili.

USA Rare Earth, società mineraria emergente di terre rare, sta registrando forti rialzi sulla speculazione di un possibile accordo con il governo USA.

USA Rare Earth, una società mineraria emergente di terre rare, registra forti rialzi sulla speculazione di un possibile accordo con il governo USA. L’indice US500 continua a salire verso nuovi record, con l’RSI sopra i 73 punti, segnalando forte ottimismo e slancio rialzista nel mercato, nonostante lo shutdown. Storicamente, dopo l’86% degli shutdown passati, l’S&P 500 ha registrato guadagni medi del +12,7% nei 12 mesi successivi, anche se ha chiuso lo shutdown in rialzo solo nel 55% dei casi. I dati macro hanno mostrato un forte calo dei nuovi ordini, mentre gli indici di occupazione e prezzi hanno registrato lievi aumenti, superando le aspettative. Fonte: xStation5 Stock News Applied Materials (AMAT.US) è scesa di circa il 2% dopo che il colosso dei macchinari per semiconduttori ha avvertito che i ricavi per l’anno fiscale 2026 potrebbero calare di 600 milioni di dollari. Il calo è dovuto a una nuova normativa introdotta dal Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio USA, che si prevede influenzerà le vendite future. Freeport-McMoRan (FCX) ha guadagnato l’1,3% dopo che UBS ha promosso il produttore di rame e oro da “neutral” a “buy”, segnalando maggiore fiducia nelle prospettive della società. Baidu (BIDU.US) è salita di quasi il 2% dopo che Morgan Stanley ha aumentato il target price per il motore di ricerca cinese da $100 a $140, riflettendo aspettative di crescita più solide. USA Rare Earth (USAR.US) è balzata di circa il 10% dopo che CNBC ha riportato che la società è in trattative dirette con l’amministrazione Trump. La notizia ha alimentato speculazioni su un possibile accordo con il governo USA, aumentando l’ottimismo degli investitori. Maplebear (CART.US), società madre di Instacart, è scesa di circa l’1,5% dopo che Tom Champion di Piper Sandler ha declassato il titolo da “overweight” a “neutral”, citando l’aumento della concorrenza nel settore dei servizi di consegna. Tronox Holdings (TROX.US) ha perso quasi il 3% dopo che JPMorgan ha ridotto il rating da “overweight” a “neutral”, evidenziando condizioni deteriorate nell’industria del biossido di titanio che potrebbero pesare sulle performance a breve termine. Dati ISM Servizi USA – Settembre

ISM Services PMI: 50,0 (previsione 51,7; precedente 52,0)

ISM Services Occupazione: 47,2 (previsione 46,6; precedente 46,5)

ISM Services Nuovi Ordini: 50,4 (previsione 54,0; precedente 56,0)

ISM Services Prezzi Pagati: 69,4 (previsione 68,0; precedente 69,2) Analisi tecnica (AMAT.US & FCX.US)

Applied Materials (AMAT.US): Le azioni hanno registrato un ritracciamento dopo aver raggiunto il 71,6% del Fibonacci del rally di giugno 2024. Il primo supporto significativo nello scenario correttivo si trova intorno a $205, definito dalle precedenti reazioni di prezzo e dal ritracciamento Fibonacci del 61,8%.

Fonte: xStation5 Freeport-McMoRan (FCX.US): Le azioni stanno cercando di tornare a un trend rialzista, registrando un rimbalzo a forma di V dal recente minimo vicino a $32. . Fonte: xStation5

