Inflazione Euro a 1,8%. Mercato in attesa dei Jolts

Mercato sostanzialmente immobile sui dati dell'inflazione europea mentre si attendono i dati sul mercato del lavoro in Usa, i Jolts job openings e i job quits. Al momento quindi mercati che rimangono con un'impostazione laterale sui massimi senza offrire particolari spunti direzionali. L'attuale mercato attende fortemente venerdí, quando usciranno i dati sul tasso di disoccupazione in Usa insieme ai Nonfarm Payrolls.



INFLAZIONE EUROPA A 1,8%



Un dato che era nell'aria visti i brutti rilasci dei dati sulle inflazioni delle singole economie europee, specialmente quelle piú significative per l'economia in Europa. Dopo il calo drastico dell'inflazione in Francia, in Spagna, poi quella di Germania e Italia, era scontato vedere un'inflazione europea uscire al di sotto del target del 2%, un 2% che era la stima iniziale degli analisti, poi modificata dopo l'uscita di quei dati sull'inflazione che hanno il sapore di rallentamento economico europeo. Un rallentamento che ancora non vediamo sul mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione ancora sui minimi assoluti al 6,4%, un rallentamento che pregustiamo vedendo l'atteggiamento aggressivo della Bce nei confronti dei tassi di interesse, di recente tagliati con forza ma senza la giusta risonanza mediatica. Il calo dell'inflazione spinge a pensare che a breve potrebbe esserci un aggiustamento del mercato del lavoro con un aumento della disoccupazione, una relazione macroeconomica fondamentale che fa riferimento alla Curva di Phillips.



ASPETTANDO I JOLTS



Mercato in attesa dei dati Jolts, ossia le posizioni lavorative aperte negli Usa insieme ai rapporti di lavoro cessati, dati entrambi rivisti al ribasso, segno di raffreddamento del mercato del lavoro Usa. Attenzione, raffreddamento non significa necessariamente una crisi del mercato del lavoro, questo é quanto trapelato dalle parole di Powell che ieri sera ha tranquillizzato gli operatori dicendo che l'economia é forte e che la Fed é pronta ad ogni tipo di scenario. Il problema é che le parole e i fatti sono parecchio distanti tra loro visto che nell'ultima riunione abbiamo visto un taglio aggressivo dei tassi di interesse, atteggiamento tutt'altro che rassicurante per una banca centrale. Aspettiamo quindi questi primi dati del mercato del lavoro, poi attendiamo gli altri fino all'uscita del dato sul tasso di disoccupazione, dato atteso stabilmente basso dimostrando una vera e propria eccezione statistica storica per questa grandezza macroeconomica.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.