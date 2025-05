Inflazione Giappone stabile

Mercati fermi sui Massimi Una settimana di fatto statica per i mercati azionari che non hanno visto grandi novitá dal punto di vista tecnico, se non uno stop momentaneo della salita che ha preso vita dai minimi di aprile. L'Europa si mantiene come il mercato piú forte dal punto di vista tecnico, mentre Giappone e Usa risultano i piú deboli, non in termini di performance bensí a livello tecnico in quanto non hanno aggiornato i massimi storici come i mercati europei. Stanotte l'uscita del dato sull'inflazione giapponese non ha inciso in modo decisivo sull'andamento del Nikkei cosí come per il cambio UsdJpy



INFLAZIONE GIAPPONE E LA QUESTIONE DEBITO-TITOLI DI STATO



Inflazione al 3,6%, dato stabile e inferiore rispetto alla stima che vedeva un rialzo al 3,7%. Recenti le preoccupazioni circa il rialzo del rendimento dei titoli di Stato giapponesi, una preoccupazione del tutto infondata, frutto di una visione approssimativa della questione giapponese, questione economica che é meritevole di attenzione sotto diversi punti di vista. Il primo punto riguarda ovviamente la questione tassi di interesse, infatti il Giappone dopo 35 anni di lotta tra inflazione e deflazione, si ritrova in una condizione ideale per alzare i tassi di interesse in quanto l'inflazione rimane alta al di sopra del target in presenza di tassi in risalita, in questo momento allo 0,5%. Il secondo punto riguarda la fine del deprezzamento strutturale dello yen, infatti dopo i vari interventi mirati sul cambio da parte della Boj a partire dal 2022, abbiamo visto finalmente un apprezzamento della valuta domestica in linea con il rialzo dei tassi di interesse. Il terzo punto riguarda appunto i titoli di Stato, con il benchmark a 10 anni che rende circa un 1,5%, un rendimento a metá strada tra i tassi di interesse e l'attuale livello di inflazione al 3,6%. In sostanza i titoli giapponesi, i quali sono quotati in yen, servono da collateral per la liquiditá, pertanto un loro deprezzamento é compensato proprio dal rialzo dello yen sul mercato valutario. Le preoccupazioni circa la situazione giapponese, risultano quindi fondate su una fragile approssimazione circa il movimento dei prezzi delle obbligazioni.



AZIONARIO, FINE RIALZO?



L'azionario sembra essere arrivato ad un punto limite. I rendimenti dai minimi di aprile sono eccezionali, parliamo di rialzi dell'ordine del 25/30%, allo stesso tempo vediamo uno stop di questo rialzo con un aumento della volatilitá. Il Vix infatti rimane sopra il livello minimo del bear market del 2022, pertanto la possibilitá di vedere dei ribassi importanti dalla prossima settimana rimane alta. Al momento i segnali di ribasso non sono chiari, vediamo una certa debolezza sui mercati Usa, il Nikkei risulta indebolirsi su base settimanale mentre in Europa vediamo dei mercati clamorosamente tonici al rialzo. Si attendono quindi conferme tecniche per la prossima settimana. Una settimana di fatto statica per i mercati azionari che non hanno visto grandi novitá dal punto di vista tecnico, se non uno stop momentaneo della salita che ha preso vita dai minimi di aprile. L'Europa si mantiene come il mercato piú forte dal punto di vista tecnico, mentre Giappone e Usa risultano i piú deboli, non in termini di performance bensí a livello tecnico in quanto non hanno aggiornato i massimi storici come i mercati europei. Stanotte l'uscita del dato sull'inflazione giapponese non ha inciso in modo decisivo sull'andamento del Nikkei cosí come per il cambio UsdJpyInflazione al 3,6%, dato stabile e inferiore rispetto alla stima che vedeva un rialzo al 3,7%. Recenti le preoccupazioni circa il rialzo del rendimento dei titoli di Stato giapponesi, una preoccupazione del tutto infondata, frutto di una visione approssimativa della questione giapponese, questione economica che é meritevole di attenzione sotto diversi punti di vista. Il primo punto riguarda ovviamente la questione tassi di interesse, infatti il Giappone dopo 35 anni di lotta tra inflazione e deflazione, si ritrova in una condizione ideale per alzare i tassi di interesse in quanto l'inflazione rimane alta al di sopra del target in presenza di tassi in risalita, in questo momento allo 0,5%. Il secondo punto riguarda la fine del deprezzamento strutturale dello yen, infatti dopo i vari interventi mirati sul cambio da parte della Boj a partire dal 2022, abbiamo visto finalmente un apprezzamento della valuta domestica in linea con il rialzo dei tassi di interesse. Il terzo punto riguarda appunto i titoli di Stato, con il benchmark a 10 anni che rende circa un 1,5%, un rendimento a metá strada tra i tassi di interesse e l'attuale livello di inflazione al 3,6%. In sostanza i titoli giapponesi, i quali sono quotati in yen, servono da collateral per la liquiditá, pertanto un loro deprezzamento é compensato proprio dal rialzo dello yen sul mercato valutario. Le preoccupazioni circa la situazione giapponese, risultano quindi fondate su una fragile approssimazione circa il movimento dei prezzi delle obbligazioni.L'azionario sembra essere arrivato ad un punto limite. I rendimenti dai minimi di aprile sono eccezionali, parliamo di rialzi dell'ordine del 25/30%, allo stesso tempo vediamo uno stop di questo rialzo con un aumento della volatilitá. Il Vix infatti rimane sopra il livello minimo del bear market del 2022, pertanto la possibilitá di vedere dei ribassi importanti dalla prossima settimana rimane alta. Al momento i segnali di ribasso non sono chiari, vediamo una certa debolezza sui mercati Usa, il Nikkei risulta indebolirsi su base settimanale mentre in Europa vediamo dei mercati clamorosamente tonici al rialzo. Si attendono quindi conferme tecniche per la prossima settimana.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.