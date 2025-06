Inflazione Uk a 3,4%

Attesa per la FED Inflazione Uk al 3,4%, un dato in linea con le stime e che che esce prima del dato sull'inflazione europea che uscirá nella mattinata alle 11:00, con un'attesa al di sotto del 2%. Questi i due dati piú importanti della mattinata mentre nel pomeriggio uscirá il dato relativo alle richieste continue di sussidi di disoccupazione che al momento é a livelli record e apre la possibilitá di vedere ulteriori allunghi al rialzo che potrebbero portare ad un aumento del tasso di disoccupazione in futuro. Stasera avremo invece la Fed con la sua decisione sui tassi e le proiezioni economiche nel suo dotplot.



INFLAZIONE UK E EUROPA



Inflazione Uk al 3,4%, dato in linea con le stime, un dato in leggero calo dal 3,5%. Ricordiamo che la BoE aveva stimato un'inflazione verso il 3,7% nel suo ultimo report di politica monetaria, pertanto il dato risulta leggermente inferiore alle stime economiche anche se ben al di sopra delle aspettative. Facciamo attenzione, cosí come per le restanti aree economiche, all'andamento della disoccupazione in quanto un aumento di quest'ultima potrebbe spingere l'inflazione verso il basso. Nel caso degli Uk la disoccupazione si trova al 4,6%, sui massimi da qualche anno a questa parte, pertanto l'attenzione é massima. Per l'Europa invece si attende un dato a 1,9%, al di sotto del target del 2%, un dato che di fatto é in linea con gli obiettivi di politica economica della Bce in quanto per statuto l'inflazione ideale é "al 2% o poco sotto". L'inflazione é in discesa in Europa, manca la disoccupazione che risulta incredibilmente ancora sui minimi senza mostrare alcun segno di cedimento. Il problema ci sarebbe nel momento in cui potremmo vedere un aumento della disoccupazione in quanto potremmo assistere anche ad un ribasso ancor piú forte dell'inflazione, il tutto in linea con la dinamica della Curva di Phillips.



RICHIESTE CONTINUE DI SUSSIDI. UN DATO IMPORTANTE



Il dato sulle richieste continue di sussidi di disoccupazione é stato un dato sempre messo sotto i riflettori in queste analisi per via della sua forte correlazione con il tasso di disoccupazione. All'aumento delle richieste di sussidi é ovvio pensare ad un aumento della disoccupazione, aumento che per il momento ancora non vediamo sul tasso di disoccupazione. L'ultimo dato della serie é da record, 1956k richieste di sussidi, il dato peggiore dal post-pandemia, oggi il dato sarebbe previsto per 1940k. Ulteriori aumento di questo dato aprono le porte ad un forte aumento del tasso di disoccupazione per le prossime mensilitá, al momento attendiamo gli aggiornamenti settimanali delle richieste di sussidi.

Richieste Continue di sussidi di disoccupazione USA - Fonte: TradingView



FED, POWELL E LE PROIEZIONI ECONOMICHE



