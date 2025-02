Inflazione USA e Powell

Dax su Nuovi Massimi Oggi é atteso il dato sull'inflazione Usa previsto stabile al 2,9% mentre alle 16:00 é atteso il secondo giorno di Powell dal quale non si attendono novitá circa quanto detto giá ieri nella seduta al Senato dove ha rimarcato il fatto che la Fed non ha fretta nel muovere i tassi e che l'economia americana é solida e in gran forma. Nel mentre i mercati Usa non riescono a fare nuovi massimi pur rimanendo in una struttura rialzista, l'Europa invece continua a macinare nuovi massimi senza sosta, soprattutto il Dax che arriva a registrare nuovi massimi storici salendo dell'1% dai minimi della giornata di ieri. Europa forte, Usa piú debole, questa la foto di questo inizio anno alquanto sorprendente per i mercati azionari.



POWELL E LA SOLIDA ECONOMIA USA



Powell ieri ha rimarcato come la Fed non ha fretta nell'aggiustare la politica monetaria e come la stessa banca sia in grado di gestire eventuali rischi di peggioramento dei dati provenienti lato inflazione e disoccupazione. L'economia Usa é in salute, nessuna crticitá, nessun tipo di problema, questo é quanto emerge dalla lettura dell'economia da parte di Powell che di fatto risulta molto confident circa la tenuta dell'economia Usa nel lungo termine, fattore che incide in modo determinante sulla gestione della politica monetaria, a conferma dei "non tagli" dei tassi per il futuro. I nodi da sciolgliere sui dati occupazionali rimangono ancora molti, l'ultimo riguardante l'aumento del numero di occupati di oltre 1 milione di nuovi lavoratori non americani, oltre alle classiche richieste di sussidi di disoccupazione e il report Challenger che sottolinea giá da oggi un peggioramento per i dati che riguarderanno febbraio.



DAX SUI MASSIMI



Non si ferma la corsa del Dax e dei mercati europei che di fatto non mostrano segni di cedimento e continuano la loro corsa al rialzo senza sosta. Nessun segnale, niente sembra scalfire questa dinamica dei prezzi rialzista di tipo esponenziale, un andamento iperbolico che sembra non avere fine e che di fatto ci fa chiedere come mai i mercati europei siano cosí forti con politiche di taglio dei tassi e un'economia in palese rallentamento. Le aziende quotate nel Dax andranno anche bene, ma inizia ad esserci il problema della concentrazione di capitalizzazione solo su alcuni titoli come ad esempio Sap, Deutsche Telecom, Siemens e Allianz che quotano ben oltre i 100 miliardi di capitalizzazione, ben al di sotto dei colleghi americani che viaggiano sulle migliaia di miliardi di dollari di capitalizzazione. Per il momento nessun segnale di cedimento, Dax fortissimo.



FOREX IN ATTESA DELL'INFLAZIONE USA



EurUsd e GbpUsd tentano il recupero dai minimi settimanali nel tentativo di strutturare un'inversione di lungo periodo. Nel frattempo UsdJpy si va a riprendere i minimi di due settimane fa in area 153,70, livello che potrebbe essere cruciale per UsdJpy nel corso dei prossimi giorni. Al momento UsdJpy mette in standby il movimento ribassista di lungo, EurUsd e GbpUsd sembrano invece voler tentare di salire per le prossime settimane. Il dato di oggi delle 14:30 sull'inflazione sará determinante.

