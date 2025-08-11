Attenzione agli UK L'unica banca centrale ad aver tagliato si appresta a vedere l'uscita dei dati sul tasso di disoccupazione, parliamo ovviamente della Bank of England che nella scorsa settimana ha tagliato i tassi di interesse dal 4,25% al 4%, unica banca centrale ad aver effettuato una mossa di politica monetaria nell'ultima riunione. Questo dato potrebbe essere determinante per il futuro della BoE che si ritrova con un'inflazione molto alta rispetto al resto delle aree economiche, pertanto i prossimi tagli potrebbero essere molto impattanti dal punto di vista dei sentiment sull'economia inglese. Nel corso della settimana uscirá anche il dato sull'inflazione Usa, Pil area euro, sussidi di disoccupazione in Usa e il PPI con le vendite al dettaglio.



DISOCCUPAZIONE UK IN SALITA?



Le stime vedono una disoccupazione in Uk stabile al 4,7%, quindi non si prevede alcun peggioramento della situazione. Attenzione peró a questo dato in quanto nelle ultime 3 rilevazioni é uscito al di sopra delle aspettative, infatti vediamo ben 3 mesi consecutivi di rialzo del tasso di disoccupazione che di fatto ha costretto la Bank of England al taglio di uno 0,25% seppur in presenza di un'inflazione ancora alta.



INFLAZIONE USA E SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE RECORD



In uscita anche l'inflazione Usa che é prevista passare dal 2,7% al 2,8%, dato che rema contro ipotetici tagli dei tassi di interesse ma che va in pieno conflitto con quanto sta avvenendo dal fronte del mercato del lavoro. Un peggioramento dei numeri del mercato del lavoro potrebbe spingere la Fed a tagliare e la dimostrazione é arrivata due settimane fa quando abbiamo assistito all'uscita dei numeri dei Nonfarm Payrolls, assolutamente negativi da un punto di vista prospettico. L'attenzione si sposta principalmente sulle richieste di sussidi di disoccupazione che hanno visto un nuovo record annuale a 1974k unitá, il dato piú alto da qualche anno a questa parte. Un aumento delle richieste di sussidi di solito ha coinciso storicamente con un aumento della disoccupazione e l'uscita settimanale del dato richiede quindi una grande attenzione. Da qui a settembre i data-release sono ben 4, pertanto questo dato potrebbe essere fondamentale per le aspettative sui tassi di interesse.

Grafico settimanale delle richieste continue di sussidi di disoccupazione Usa - Fonte: TradingVIew.com



MERCATI TECNICI E AL TEST DEI MASSIMI



