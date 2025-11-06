Il petrolio continua a scendere a causa dell'aumento della produzione OPEC 📉

I futures sul petrolio (OIL) sono in calo oggi, rispecchiando una combinazione di sviluppi chiave del mercato; da inizio anno i prezzi del Brent hanno perso oltre il 15%.

In primo luogo, le fonti indicano un rischio limitato di un attacco diretto degli Stati Uniti al Venezuela, anche se non si esclude un’azione futura. In secondo luogo, l’Arabia Saudita ha ridotto i prezzi di esportazione del petrolio verso l’Asia, mentre l’OPEC ha leggermente aumentato la produzione, suscitando timori di un possibile eccesso record di offerta nel 2026. In precedenza, l’ex Presidente Donald Trump aveva dichiarato che il suo obiettivo era portare il prezzo della benzina negli Stati Uniti a 2 dollari per gallone.

Gli USA escludono attacchi terrestri in Venezuela – per ora

Funzionari dell’amministrazione Trump hanno informato il Congresso mercoledì che gli Stati Uniti non pianificano attualmente attacchi terrestri in Venezuela e non dispongono di giustificazione legale per tali operazioni, secondo fonti vicine al briefing.

Alla riunione hanno partecipato il Segretario di Stato Marco Rubio, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth e un rappresentante dell’Ufficio del Consiglio Legale della Casa Bianca (OLC).

Il parere legale del Dipartimento di Giustizia che autorizza attacchi a navi sospettate di traffico di droga non copre attacchi a obiettivi terrestri in Venezuela o in altri Paesi della regione. Tuttavia, l’amministrazione prevede di richiedere un nuovo parere legale che possa permettere azioni militari limitate senza approvazione del Congresso, anche se non è stata presa alcuna decisione definitiva.

Da settembre, l’esercito statunitense ha condotto 16 attacchi contro imbarcazioni sospette nel traffico di droga nel Caribe e nell’Oceano Pacifico orientale, causando almeno 67 morti. Queste operazioni si basano su intelligence che collega le imbarcazioni a 24 cartelli e organizzazioni criminali latinoamericane.

Alcuni senatori, tra cui Mark Warner, hanno riconosciuto l’efficacia delle capacità di intelligence USA, ma hanno messo in dubbio l’uso della forza letale invece delle procedure di interdizione tipicamente adottate dalla Guardia Costiera. Altri legislatori, tra cui Gregory Meeks, hanno espresso preoccupazioni sulla legalità delle operazioni e sulla mancanza di prove dirette che colleghino i bersagli al traffico di droga.

I funzionari dell’amministrazione insistono sul fatto che ogni attacco segue un processo di intelligence accurato e a più fasi e sottolineano che la presenza militare USA nel Caribe, incluso il gruppo d’attacco della portaerei USS Ford, supporta operazioni anti-narcotici e di ricognizione, non preparativi per attacchi diretti al territorio venezuelano.

Il Senato USA voterà oggi una War Powers Resolution volta a bloccare azioni militari non autorizzate in Venezuela. La proposta, introdotta dal senatore Tim Kaine (D-Virginia) e co-sponsorizzata da 15 legislatori di entrambi i partiti, prevede di porre fine all’uso delle forze armate USA contro il Venezuela salvo che il Congresso autorizzi formalmente l’azione militare o dichiari guerra.

Arabia Saudita riduce i prezzi del petrolio verso l’Asia ai minimi di 11 mesi

Saudi Aramco ha abbassato il prezzo del crude Arab Light di dicembre per i clienti asiatici di 1,20 $/barile, fissandolo a un premio di 1 $ rispetto al benchmark regionale – il livello più basso da 11 mesi.

Il taglio segue la decisione OPEC+ di sospendere gli aumenti di produzione previsti nel primo trimestre 2026, in un contesto di cautela di fronte ai segnali di eccesso di offerta.

L’Arabia Saudita e altri produttori chiave hanno temporaneamente interrotto ulteriori aumenti di output dopo un modesto incremento a dicembre, citando la domanda stagionale debole e l’impatto delle sanzioni USA sulle esportazioni di petrolio russo.

Aramco ha anche ridotto i prezzi per i gradi Medium e Heavy di 1,40 $/barile e per Super Light ed Extra Light di 1,20 $/barile per i clienti asiatici. I prezzi per i compratori nordamericani sono stati ridotti di 0,50 $/barile, mentre quelli europei e mediterranei sono rimasti invariati.

Produzione OPEC in leggero aumento a ottobre

Secondo un sondaggio Bloomberg, l’OPEC ha aumentato la produzione di 50.000 barili al giorno a ottobre, raggiungendo 29,07 milioni di barili al giorno. L’incremento della produzione in Arabia Saudita, Iraq, UAE e Kuwait è stato parzialmente compensato dai cali in Libia e Venezuela, che insieme hanno ridotto la produzione di circa 120.000 barili al giorno.

Il mese ha segnato la prima fase di un graduale ripristino dell’offerta nell’ambito dell’accordo OPEC+, mentre l’Arabia Saudita e i principali alleati continuano a riportare online 1,65 milioni di barili al giorno precedentemente sospesi dal 2023. All’inizio dell’anno, Riyadh aveva sorpreso i mercati riportando 2,2 milioni di barili al giorno, contribuendo a un calo del 14% del Brent finora nel 2025.

L’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) avverte ora di un potenziale surplus record nel 2026. I membri OPEC+ hanno concordato la scorsa settimana che, dopo l’aumento di dicembre, sospenderanno ulteriori incrementi nel Q1 2026 in risposta al rallentamento delle condizioni di mercato. L’Arabia Saudita da sola ha aumentato la produzione di 40.000 barili al giorno a ottobre, raggiungendo una media di 10,02 milioni di barili al giorno.

La prossima riunione dei membri OPEC+ coinvolti negli aggiustamenti di produzione è prevista per il 30 novembre, insieme a una sessione completa dei 22 Paesi OPEC+ per definire la strategia 2026.

Oggi i futures sul greggio sono in calo di quasi l’1%, scambiando intorno a 63 $/barile.

La produzione di petrolio greggio negli Stati Uniti ha iniziato a diminuire leggermente, sebbene ciò sia compensato dall’aumento della produzione OPEC e da scorte globali adeguate. Fonte: xStation5

Fonte: HFI Research