Inflazione USA sotto le aspettative

Taglio piú probabile Inflazione Usa al di sotto delle aspettative e mercato che prosegue la sua dinamica rialzista senza molti problemi, un dato che di fatto avvicina sempre di piú la Fed verso un taglio dei tassi ma che di fatto non cambia assolutamente il sentiment di mercato sull'azionario. Confermate le aspettative sui tagli dei tassi di interesse per il 17 settembre.



INFLAZIONE SOTTO LE ATTESE. TAGLIO CONFERMATO?



L'inflazione Usa esce al di sotto delle aspettative che vedevano un rialzo della stessa al 2,8% dal 2,7% di partenza. Il dato esce al 2,7%, dato che di certo non ci comunica forti aumenti dei prezzi, pertanto un dato che va a favore di una lettura che vede un'economia alquanto statica seppur in presenza di possibili aumenti dovuti ai dazi. Attenzione, il dato attuale non puó essere influenzato dai dazi in quanto entrati in vigore dopo l'inizio del mese di agosto mentre il dato attuale fa riferimento al mese di luglio, quindi per vedere il dato con i dazi dobbiamo aspettatare almeno il prossimo mese. Per il momento il dato ha solamente confermato quanto abbiamo visto giá dalle aspettative sui tassi, ossia un 90% abbondante si attende un taglio dei tassi di interesse per la prossima riunione del 17 settembre, pertanto il taglio diventa sempre piú certo.

Aspettative sui tassi di interesse per la prossima riunione del 17 settembre - Fonte: CME, FedWatchTool



SCENARIO FUTURO SUI TASSI



Le aspettative attuali sui tassi di interesse fanno riferimento alla condizione macroeconomica del momento, ossia un'inflazione al 2,7% e ad una disoccupazione al 4,2% con altri dati del mercato del lavoro in via di peggioramento. Questa condizione, qualora dovesse proseguire nel trend di peggioramento, porterebbe ad ulteriori cambiamenti delle aspettative sui tassi di interesse che andrebbero verso ulteriori tagli oltre quelli giá previsti per il momento. Secondo le aspettative del Cme c'é una probabilitá di taglio dei tassi al 94% per il prossimo 17 settembre, mentre per il 29 ottobre il 61% degli operatori si aspetta i tassi al 3,75-4% (-0,5% dai livelli attuali) e un 50% si attende i tassi al 3,5-3,75% per la riunione del 10 dicembre. In sostanza, qualora dovessimo vedere numeri in peggioramento per quanto riguarda il mercato del lavoro, aspettiamoci ulteriori cambiamenti per le aspettative sui tassi di interesse.

