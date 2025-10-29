L'indice US100 guadagna terreno in vista della decisione della Fed 🖋️

La decisione odierna della Federal Reserve è attesa come una formalità, poiché il mercato ha già completamente prezzato questa mossa. La Fed dovrebbe tagliare i tassi di 25 punti base, ma la vera domanda è cosa accadrà dopo. La banca centrale ha già ricevuto il rapporto CPI di settembre, risultato inferiore alle attese, sebbene ancora sopra l’obiettivo della Fed.

Dato l’shutdown del governo in corso, che probabilmente si protrarrà fino a novembre, la Fed non riceverà i dati sull’inflazione e sul mercato del lavoro di ottobre. Questo aumenta l’incertezza sulle prospettive economiche, ma lo shutdown stesso danneggia lavoratori e attività economiche — un fattore che potrebbe spingere la Fed verso un ulteriore taglio a dicembre.

Tuttavia, il tono delle dichiarazioni di Powell potrebbe non essere necessariamente troppo accomodante, soprattutto se dipenderà dalla decisione sul bilancio della Fed.

Tagli dei tassi — cosa aspettarsi?

La Fed ha chiarito che i tagli dei tassi continueranno, posizione rafforzata dalla lettura più morbida del CPI di settembre.

In precedenza si era ipotizzato un taglio maggiore di 50 punti base, ma ora questo scenario è praticamente fuori dal tavolo — attualmente prezzato con una probabilità di appena il 3%. Con l’avvicinarsi della riunione di dicembre, la probabilità di un ulteriore taglio di 25 punti base si attesta intorno al 90%.

La situazione potrebbe cambiare se Powell eviterà un tono troppo accomodante nelle sue dichiarazioni. D’altra parte, le poche voci più aggressive all’interno del FOMC provengono soprattutto dai presidenti delle Fed regionali, che ruotano tra i membri votanti. Se Powell segnalerà che la Fed ha bisogno di più tempo e dati affidabili, questo potrebbe portare a un rafforzamento del dollaro e a una correzione a Wall Street.

La Fed interromperà il QT (riduzione del bilancio)?

Il bilancio della Fed sta attualmente riducendosi a un ritmo lento di 5 miliardi di dollari, e Powell ha già lasciato intendere che la fine del QT è vicina.

Inoltre, diversi indicatori suggeriscono che le riserve di sistema sono passate da “ampie” a semplicemente “adeguate”. La reverse repo facility è scesa a pochi miliardi di dollari, implicando una liquidità in eccesso praticamente nulla nel sistema.

Sebbene i mercati si aspettino la fine del QT a dicembre, c’è una forte possibilità che Powell possa annunciarne la conclusione già a novembre — un catalizzatore fortemente rialzista per le azioni statunitensi.

Le operazioni di reverse repo, che drenano liquidità, sono state minime negli ultimi tre mesi, confermando condizioni finanziarie ristrette.

Il bilancio della Fed è già stato ridotto di un terzo e le riserve complessive del sistema sono diminuite significativamente. Questo potrebbe rappresentare un segnale per la fine del QT, che i mercati probabilmente vedrebbero in modo positivo. In caso di ulteriore deterioramento economico, la Fed potrebbe rapidamente riavviare gli acquisti di asset (QE), abbassando ulteriormente i tassi di interesse reali.

Fonte: Bloomberg Finance L.P., XTB

US100

Il Nasdaq, indice ad alta concentrazione tecnologica (US100), è in rialzo dello 0,34% in vista della decisione della Fed, anche se i guadagni si sono in parte ridotti dopo un’apertura superiore allo 0,60%. L’indice rimane ai massimi storici, segnando il terzo giorno consecutivo di rialzi e un aumento del 2% nella settimana.

Tuttavia, il mercato sta attualmente giocando su tre temi chiave — la decisione della Fed di oggi è solo uno di questi. Gli investitori si concentrano anche sulla stagione degli utili societari, che finora ha mostrato risultati solidi, e sul prossimo incontro tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente cinese Xi Jinping.