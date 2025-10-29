DAX: DE40 in leggero rialzo trainato dalle case automobilistiche 📈Mercedes in rialzo del 5% grazie alle vendite in rialzo

Punti chiave Il DE40 avanza leggermente grazie ai titoli delle banche e delle case automobilistiche tedesche.

L’utile netto di Mercedes è crollato di oltre il 30%, ma il titolo oggi guadagna quasi il 5%.

I titoli del DAX si muovono oggi leggermente al rialzo, trainati da BASF, Mercedes, BMW e dalle banche tedesche. I mercati attendono la decisione della Fed alle 20:00 CET e la conferenza stampa del presidente della Federal Reserve Powell, prevista per le 20:30 CET. Il DE40 consolida in un ristretto intervallo di scambi, cercando di mantenere la EMA50 come supporto principale (24.300 punti). Fonte: xStation5 Volatilità dei titoli del DAX tedesco oggi. Fonte: Bloomberg Finance L.P Mercedes-Benz Q3 2025: preoccupazioni sui chip e calo degli utili L’utile netto del terzo trimestre è crollato del 30,8%, a 1,19 miliardi di euro, rispetto a 1,71 miliardi di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante il calo, i risultati hanno superato le stime degli analisti di 1,09 miliardi di euro, facendo salire le azioni del 6% a Francoforte. Mercedes ha rassicurato gli investitori sulla fornitura di chip, affermando che le esigenze a breve termine sono coperte, anche se continuano gli sforzi globali di approvvigionamento. La carenza di chip segue il sequestro di Nexperia da parte delle autorità olandesi, che ha innescato un divieto cinese all’esportazione dei suoi componenti. Il CEO Ola Källenius ha definito la crisi una “carenza indotta politicamente” nel contesto delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. La casa automobilistica deve affrontare alti dazi negli Stati Uniti: 15% sulle esportazioni dall’UE e 25% sui componenti auto importati da paesi extra Nord America. Le vendite in Cina sono calate del 27%, contribuendo a un decremento complessivo del 12% delle vendite globali. Mercedes collabora con l’azienda cinese di guida autonoma Momenta per rimanere competitiva nel mercato locale. Källenius ha avvertito che “l’ipercompetizione in Cina non sparirà tanto presto.” L’industria automobilistica più ampia, inclusi Nissan e Volkswagen, avverte anch’essa di potenziali interruzioni produttive a causa della crisi dei chip Nexperia. Fonte: xStation5

