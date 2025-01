Inizia il 2025 dei Mercati

Oggi le richieste di sussidi e i PMI Inizia un nuovo di anno di trading e investimenti all'insegna del possibile proseguimento delle politiche monetarie che prevedono cicli di tagli dei tassi, la grande prova del mercato del lavoro Usa e la possibilitá di vedere un Giappone che potrebbe risolvere il suo problema trentennale dell'inflazione. Questi argomenti verranno discussi in modo piú approfondito nell'outlook 2025 che verrá diramato ufficialmente nella giornata di domani, un documento di oltre 50 pagine che vi prepara al nuovo anno con una visione macro e tecnica chiara, molto utile per avere una panoramica esaustiva sulla condizione attuale dei mercati finanziari.



RICHIESTE DI SUSSIDI E PMI



Prima della prossima settimana, in cui vedremo l'uscita dei primi dati piú importanti del mese come i NFP e tasso di disoccupazione, usciranno dei dati che sono di sicuro interesse come ad esempio i PMI in Europa e nel pomeriggio le richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione. Nella mattinata quindi i PMI europei del settore manifatturiero, il settore peggiiore insieme a quello delle costruzioni che vede l'uscita di dati al di sotto della soglia dei 50 oramai da un anno e che stamani dovrebbe confermare ancora questo trend in peggioramento costante per l'economia europea. PMI Europa previsto costante a 45,2, al di sotto del dato precedente per Francia e Germania, in leggero miglioramento per Spagna e Italia, ma nulla che va ad incidere in modo determinante sull'andamento principale del dato nel lungo periodo. Oggi pomeriggio sará la volta delle richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione che di fatto hanno visto un nuovo record annuale proprio nell'uscita dello scorso dato a 1910k unitá nella giornata di Santo Stefano, oggi il dato é previsto a 1890k, il leggero ribasso. Questo dato dovrebbe aprire alla possibilitá di vedere un tasso di disoccupazione in peggioramento per la prossima settimana, un dato che come vedrete nell'Outlook 2025 sará di cruciale importanza per l'anno in corso.



CHIUSURE TECNICHE SENZA SORPRESE



Sul Forex le chiusure tecniche del 2024 hanno visto il naturale proseguimento dei trend in atto ma allo stesso tempo chiusure che fanno pensare ad uno stop degli stessi, come ad esempio EurUsd e GbpUsd che chiudono i grafici mensili al di sopra dei livelli minimi del mese di novembre, cosí come UsdJpy chiude invece al di sotto del livello dei 158, livello cruciale per il lungo periodo per questo cambio. L'azionario chiude sui livelli che abbiamo visto nell'ultima settimana prima delle festivitá natalizie andando cosí a confermare gli attuali trend e le chiusure che erano giá in atto nel corso del pre-festivo, mentre degna di nota é la chiusura del mensile di Bitcoin che va a chiudere il mese in negativo, non di certo un bel segnale per i rialzisti delle crypto che hanno visto un rialzo della crypto di riferimento di circa il 50% dai massimi di marzo 2024, livello che ha fatto da resistenza per tutto l'anno fino all'elezione di Trump.

