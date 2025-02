Intel cresce in mezzo ai potenziali piani di separazione di TSMC e Broadcom 📈

Le azioni di Intel sono balzate di oltre il 9,5% dopo le notizie secondo cui Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) e Broadcom starebbero valutando accordi separati che potrebbero dividere il colosso americano dei chip in due entità . Questo sviluppo rappresenta un potenziale momento di svolta per l'industria dei semiconduttori, evidenziando sia le recenti difficoltà di Intel sia l’evoluzione del panorama globale della produzione di chip.  Punti Chiave: Broadcom sta esaminando l'acquisizione del business di progettazione e marketing di chip di Intel

TSMC sta valutando il controllo di alcuni o tutti gli impianti di produzione di Intel

I colloqui sono preliminari e non sono state presentate offerte formali

Qualsiasi accordo richiederebbe l’approvazione del governo degli Stati Uniti Struttura Proposta La scissione proposta creerebbe due operazioni distinte dall’attuale struttura di Intel. Broadcom sta esplorando l'acquisizione del settore di progettazione e marketing dei chip, mentre TSMC sta studiando la possibilità di assumere il controllo delle fabbriche di Intel, potenzialmente tramite un consorzio di investitori. Entrambe le società stanno operando in modo indipendente e le trattative sono ancora in una fase iniziale, senza offerte formali presentate al consiglio di amministrazione di Intel. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Scenario Regolamentare La situazione ha attirato l’attenzione dell’amministrazione Trump, con il presidente esecutivo ad interim di Intel, Frank Yeary, che guida i colloqui con potenziali acquirenti e funzionari governativi. La Casa Bianca ha indicato che il presidente probabilmente si opporrà a qualsiasi accordo che comporti il controllo straniero delle fabbriche di Intel, data l’importanza dell’azienda per la sicurezza nazionale. Questa posizione aggiunge complessità a qualsiasi possibile accordo, in particolare per il coinvolgimento di TSMC. Sfide Manifatturiere L’aspetto produttivo dell’accordo presenta notevoli sfide operative. L'adeguamento delle fabbriche di Intel agli standard di TSMC richiederebbe ingenti investimenti e competenze ingegneristiche. Inoltre, le restrizioni sull'immigrazione potrebbero ostacolare la capacità di TSMC di impiegare i propri ingegneri negli Stati Uniti, poiché molti tecnici provengono da Taiwan e da altre regioni extra-americane. Inoltre, i fondi recentemente ricevuti da Intel tramite il CHIPS Act impongono requisiti per mantenere la proprietà maggioritaria delle strutture produttive, complicando ulteriormente la struttura dell'accordo. Contesto di Mercato L’apertura di Intel a cambiamenti così drastici segue un periodo difficile per l’azienda. Il prezzo delle azioni è sceso di circa il 60% nel 2024, portando alle dimissioni del CEO Pat Gelsinger a dicembre. L’azienda ha faticato a tenere il passo con TSMC nella produzione di chip avanzati ed è rimasta in gran parte esclusa dal boom dell’intelligenza artificiale dominato da Nvidia. La crescente concorrenza di AMD nel core business dei processori ha ulteriormente eroso la sua posizione di mercato. Prospettive degli Analisti Gli analisti offrono opinioni contrastanti sugli accordi potenziali. Charles Shum di Bloomberg Intelligence avverte che TSMC rischia la propria redditività e vantaggio competitivo investendo negli impianti di Intel negli Stati Uniti, a causa delle difficoltà di integrazione e dei ritardi nei profitti fino al 2027. C.J. Muse di Cantor Fitzgerald, invece, è più ottimista e suggerisce che le continue voci sulla separazione tra progettazione e produzione potrebbero avere basi concrete. Preparativi in Corso Intel ha già iniziato a prepararsi per potenziali cambiamenti strutturali. L’azienda ha iniziato a gestire le proprie fabbriche come entità separate, accettando ordini sia dai team di progettazione interni che da clienti esterni. I risultati finanziari della divisione manifatturiera vengono ora riportati separatamente e sono stati avviati piani per istituire una sussidiaria con un proprio consiglio di amministrazione. Questa riorganizzazione potrebbe facilitare investimenti esterni nelle operazioni produttive, sia da parte di clienti che di fondi di private equity. Intel (Intervallo D1) Il titolo è scambiato sopra la media mobile a 200 giorni e si sta avvicinando ai massimi di novembre. I rialzisti puntano a colmare il gap di agosto a $29, mentre i ribassisti mirano a un nuovo test della media mobile a 100 giorni a $21,98. L'RSI sta registrando massimi più alti nella zona di ipercomprato, mentre il MACD continua ad ampliarsi, segnalando un forte momentum.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.