Investire durante l'incertezza. Come agire in un mondo volatile?

Viviamo in un’era di turbolenza nei mercati finanziari: pandemie, conflitti militari, incertezze politiche, la crisi del debito negli Stati Uniti e l’evoluzione rapida delle politiche economiche globali stanno spingendo gli investitori a cercare modi per proteggere il proprio capitale, senza rinunciare ai rendimenti, anche in condizioni difficili.

È corretto affermare che nei periodi di incertezza aumenta il numero di scenari possibili. Per parafrasare un vecchio detto: “Possono accadere più cose di quante ne accadranno effettivamente.” Il ventaglio di possibili risultati è ampio, ma solo uno si realizzerà. Inoltre, anche lo scenario più probabile non è mai garantito.

Naturalmente, gli investitori continuano a cercare asset in grado di generare profitti. Il capitale è sempre in movimento, alla ricerca di rendimenti, indipendentemente dal “clima” economico o geopolitico. Quali strategie e classi di asset potrebbero rivelarsi efficaci in tempi incerti? Su cosa si stanno concentrando gli investitori globali? Quali sono le prospettive per le principali classi di asset e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro?

Oro – Un rifugio sicuro nei tempi turbolenti

L’oro è considerato da secoli un simbolo di stabilità, e gli ultimi anni hanno solo rafforzato questa reputazione. Sebbene sia tradizionalmente visto come un bene rifugio, la sua crescente correlazione con i mercati azionari in alcuni periodi ha allontanato alcuni investitori. Questo è stato particolarmente evidente nel 2022, quando l’oro si è mosso lateralmente a fronte dell’aumento dei tassi di interesse globali. Nonostante la sua reputazione di protezione contro l’inflazione, proprio in un periodo di inflazione ai massimi da decenni, molti investitori hanno deciso di realizzare profitti.

Da allora, la situazione è cambiata significativamente. Gli investitori sono tornati all’oro, spinti da preoccupazioni geopolitiche, timori di guerre commerciali e crescente incertezza economica. Sulla borsa COMEX, volumi record di consegne fisiche di oro verso caveau negli Stati Uniti hanno svuotato le scorte a Londra e in Svizzera. Per un certo periodo, gli investitori hanno dovuto attendere mesi per ricevere le proprie consegne. Il mercato fisico rimane ristretto, il che potrebbe amplificare le reazioni dei prezzi se il rally dovesse continuare.

Dall’escalation del conflitto in Medio Oriente e con la guerra in Ucraina ancora in corso, i prezzi dell’oro sono saliti alle stelle, rispondendo alla crescente instabilità globale. Nel marzo 2025, il metallo ha raggiunto un massimo storico, sfiorando i 3.100 dollari l’oncia, spinto ulteriormente dalla speculazione sulle politiche economiche di Donald Trump, in particolare sulla possibilità di nuovi dazi che potrebbero destabilizzare il commercio globale. A ciò si aggiunge la crisi del debito negli Stati Uniti, che mette in discussione la stabilità finanziaria globale. Sono persino in corso discussioni su una possibile rivalutazione dell’oro come riserva della Fed, il che potrebbe innescare ulteriore domanda da parte delle banche centrali. Negli ultimi tre anni, queste hanno acquistato oltre 1.000 tonnellate di oro all’anno, e il 2025 sembra destinato a seguire la stessa tendenza.

Perché puntare sull’oro?

Quando i mercati finanziari tradizionali perdono prevedibilità, l’oro è considerato una copertura contro l’inflazione e la svalutazione monetaria. Non genera interessi né dividendi, ma tende a guadagnare valore nei periodi di caos, rendendolo un asset interessante per chi vuole diversificare. E c’è un altro aspetto da considerare: la quantità di oro nel mondo è limitata. La produzione cresce di circa il 2% all’anno, molto meno rispetto all’espansione dell’offerta di moneta globale.

Inoltre, di fronte alle prospettive di recessione e stagflazione, molti investitori sono titubanti nell’investire in asset più rischiosi come azioni o criptovalute. Di conseguenza, l’oro diventa spesso la prima scelta come riserva di valore, con gli ETF che lo rendono più accessibile che mai.

Attualmente, l’oro sta guadagnando soprattutto in risposta all’incertezza legata alla politica commerciale di Donald Trump. Storicamente, durante numerosi eventi geopolitici degli ultimi decenni, l’oro ha mostrato una tendenza al rialzo nel medio e lungo termine.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Azioni – La fuga verso asset difensivi

Il mercato azionario—soprattutto negli Stati Uniti—è rimasto surriscaldato dopo il boom degli investimenti nell’intelligenza artificiale (AI). Le azioni delle più grandi aziende tecnologiche mondiali sono salite grazie all’ottimismo degli investitori sulla crescita futura e sul potenziale di profitti ancora più elevati.

Tuttavia, è arrivato il momento della realtà: gli utili aziendali non sono riusciti a soddisfare le alte aspettative. Ora nei mercati azionari sta emergendo un trend chiaro: lo spostamento del capitale verso i cosiddetti titoli difensivi.

I titoli difensivi appartengono a società i cui risultati finanziari sono meno sensibili ai cicli economici. Questi settori includono tipicamente:

Utilities (energia e infrastrutture)

Sanità

Beni di consumo essenziali (prodotti e servizi di base)

I titoli della difesa europea sotto i riflettori

In Europa, un’attenzione particolare è rivolta alle aziende del settore della difesa. La prospettiva di un aumento della spesa militare nell’Unione Europea—spinta dalle crescenti tensioni geopolitiche—ha trasformato questo settore in un polo d’attrazione per gli investitori.

L'UE potrebbe destinare fino a 800 miliardi di euro a iniziative nel settore della difesa, con:

650 miliardi di euro attesi direttamente dagli Stati membri (inclusa una proposta per escludere la spesa militare dai limiti di debito), e

Ulteriori 150 miliardi di euro che potrebbero essere finanziati attraverso l’emissione di debito congiunto.

La Germania—storicamente riluttante ad assumere nuovo debito—sta ora allentando le restrizioni fiscali. Il Paese prevede di investire 500 miliardi di euro in infrastrutture e, con l’obiettivo di spesa per la difesa vicino al 3% del PIL, il totale delle spese potrebbe raggiungere 1.000 miliardi di euro nei prossimi anni.

Un aspetto cruciale è che questa spinta agli investimenti potrebbe procedere indipendentemente da un rallentamento della domanda dei consumatori europei, riflettendo un cambiamento fondamentale nelle priorità di bilancio.

Titoli difensivi: Modesti nei rialzi, resistenti nelle tempeste

Sebbene i titoli difensivi raramente offrano rendimenti spettacolari nei mercati rialzisti, la loro stabilità diventa un vantaggio chiave nei periodi di incertezza. I mercati europei, in particolare, potrebbero trarne beneficio se i piani di investimento nella difesa dovessero accelerare ulteriormente.

Nei prossimi mesi, gli investitori valuteranno quali aziende saranno più colpite dall’aumento dei dazi. Una cosa è certa: molte imprese dovranno affrontare costi più elevati e non tutte riusciranno a compensarli con maggiori vendite, soprattutto se i consumatori resisteranno a prezzi più alti.

Fonte: Bloomberg Finance L.P., XTB

Difesa europea in rialzo, USA in difficoltà

Dall'inizio della guerra in Ucraina, le azioni delle aziende europee della difesa hanno registrato performance eccezionali—e la vittoria di Donald Trump ha accelerato ulteriormente questo trend. Nel frattempo, il settore della difesa statunitense ha sottoperformato. Perché? Il mercato scommette che l'Europa aumenterà la spesa militare indipendentemente dallo scenario globale, spinta dai crescenti budget della NATO e dai rischi geopolitici—soprattutto se gli Stati Uniti dovessero segnalare una possibile riduzione della loro presenza nel continente.

Allo stesso tempo, la rinascita dell'isolazionismo americano e un rinnovato focus sulla disciplina fiscale sollevano dubbi sul fatto che gli USA continueranno a sovvenzionare pesantemente i propri appaltatori della difesa. Inoltre, si pone la questione se tutte le categorie di armamenti—incluse quelle considerate costose o obsolete nel contesto delle guerre moderne—continueranno a ricevere supporto alla produzione.

Obbligazioni – Un bastione per la conservazione del capitale

Le obbligazioni—o gli ETF che ne offrono esposizione indiretta—rimangono un pilastro fondamentale di qualsiasi portafoglio d’investimento ben bilanciato, soprattutto in periodi di stabilità di mercato. Offrono un flusso di reddito regolare e prevedibile attraverso i pagamenti degli interessi, facilitando la pianificazione finanziaria.

Le obbligazioni aiutano a stabilizzare i portafogli diversificando il rischio. Spesso si muovono in direzione opposta alle azioni, contribuendo a ridurre la volatilità complessiva e la sensibilità alle oscillazioni di mercato.

I tassi d’interesse giocano un ruolo cruciale nella determinazione del prezzo delle obbligazioni, con una relazione inversa: quando i tassi salgono, i prezzi delle obbligazioni scendono e viceversa. In un contesto stabile, questa dinamica è più prevedibile, semplificando la gestione del rischio.

Le scadenze più lunghe comportano una maggiore sensibilità ai cambiamenti dei tassi—e quindi un rischio più elevato per l’investitore obbligazionario. La scelta della giusta durata aiuta a bilanciare rischio e rendimento. Gli investitori possono ottimizzare i loro portafogli con strategie come:

Laddering (acquisto di obbligazioni con scadenze scaglionate)

Immunization (allineamento della durata del portafoglio obbligazionario all’orizzonte d’investimento)

Nei periodi di stabilità, le obbligazioni di alta qualità offrono una solida base, preservando il capitale e generando rendimenti protetti dall’inflazione.

Forex – Le valute come scudo difensivo

Il mercato valutario (forex) è spesso il primo a riflettere l’incertezza. Durante le crisi o nei momenti di alta tensione globale, gli investitori tendono a spostarsi verso le cosiddette valute rifugio, come il dollaro statunitense (USD), lo yen giapponese (JPY) e il franco svizzero (CHF).

USD : Rimane la principale valuta di riserva mondiale, anche se il suo status potrebbe essere messo sotto pressione se un’amministrazione repubblicana dovesse adottare politiche commerciali protezionistiche aggressive.

JPY : Storicamente associato a una crescita lenta, sta recuperando il suo status di bene rifugio. La recente crescita del PIL, nonostante il basso consumo, l’aumento dei salari e la segnalazione della Bank of Japan di riprendere i rialzi dei tassi, hanno riacceso l’interesse degli investitori per lo yen dopo la volatilità del 2024.

CHF: Continua ad essere una valuta rifugio, sostenuta dalla neutralità della Svizzera e dalla sua limitata esposizione alle guerre commerciali.

L’hedging valutario o l’uso di contratti a termine possono aiutare a proteggere gli investitori dalla svalutazione della valuta nazionale. Basare le decisioni forex su fondamentali macroeconomici riduce il rischio speculativo e favorisce chi ha una profonda comprensione di:

Cicli economici

Azioni delle banche centrali

Cambiamenti geopolitici

Il successo nel mercato forex dipende spesso dall’analisi dei rendimenti delle obbligazioni governative, che fungono da barometro dell’appetito per il rischio e delle aspettative sui tassi di interesse—entrambi fattori che influenzano fortemente la domanda valutaria.

Detto ciò, il forex rimane un mercato altamente dinamico e volatile, in cui ogni dato macroeconomico e ogni dichiarazione delle banche centrali può muovere i prezzi. Rapidità di reazione, esperienza e un apprendimento continuo sono essenziali per navigare con successo in questo contesto in rapida evoluzione.

Rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni in Giappone e negli USA (in alto) e rapporto USD/JPY vs. differenziale di rendimento (in basso).

Fonte: xStation5

Bitcoin – Una copertura deflazionistica?

Bitcoin continua a dominare i titoli dei giornali. Perché? Dopo guadagni straordinari nel 2024, la nuova amministrazione statunitense sembra muovere i primi passi a favore dell’intero settore crypto, gettando le basi per politiche che potrebbero stimolare direttamente una nuova domanda di Bitcoin.

Come la criptovaluta più longeva, Bitcoin occupa una posizione consolidata nell’ecosistema blockchain e potrebbe persino ottenere uno status speciale come asset strategico per gli Stati Uniti. Di conseguenza, l’interesse speculativo potrebbe crescere—nonostante la persistente volatilità dei prezzi.

L’offerta di Bitcoin è limitata a 21 milioni di BTC, con oltre 19,84 milioni già minati. Il suo design deflazionistico lo rende strutturalmente diverso dalle valute fiat, spesso “diluite” dalle banche centrali. Da oltre un decennio, Bitcoin è visto come una riserva di valore nel tempo, attirando utenti, speculatori e investitori di lungo termine—molti dei quali lo considerano l’oro digitale.

Sebbene Bitcoin si comporti spesso come un asset ad alto rischio, ci sono periodi in cui supera in performance sia le azioni che l’oro, interrompendo temporaneamente la sua correlazione con i mercati tradizionali. Per questo motivo, Bitcoin potrebbe essere un’asset strategico con una piccola allocazione in un portafoglio “all-weather”, combinando potenziale di crescita con asset decorrelati.

Storicamente, il prezzo di Bitcoin è stato influenzato dai suoi cicli di halving quadriennali, caratterizzati da estrema volatilità. Gli investitori che utilizzano ETP (come ETC o ETN) per ottenere esposizione a Bitcoin possono includerlo come parte di una strategia di diversificazione a lungo termine, accettando una maggiore volatilità nel breve termine in cambio di un potenziale rialzo asimmetrico.

Il ruolo di Bitcoin non è solo speculativo. Sta emergendo come un’alternativa significativa ai sistemi di pagamento tradizionali, con volumi di transazione ormai paragonabili a Mastercard e Visa. Progettato come contrappeso alle valute fiat, Bitcoin oggi ha un’utilità concreta nei Paesi dove la fiducia nei governi è debole o i sistemi bancari sono sottosviluppati.

ETFs – Diversificazione in un formato semplice

Gli Exchange-Traded Funds (ETF) sono diventati uno degli strumenti d’investimento più popolari—soprattutto in periodi di incertezza. Fornendo esposizione a interi indici invece che a singole azioni, gli ETF riducono il rischio specifico di un’azienda.

Nei momenti di instabilità, gli ETF settoriali focalizzati su settori difensivi sono particolarmente attraenti. Questi includono:

✅ Sanità

✅ Energia

✅ Beni di consumo di prima necessità

✅ Servizi pubblici

Questi settori tendono a essere più resistenti durante le recessioni, poiché offrono beni e servizi essenziali di cui i consumatori difficilmente possono fare a meno.

Inoltre, durante le tensioni geopolitiche, gli ETF legati alla difesa attirano maggiore interesse, poiché l’aumento della spesa militare tende a trainare il settore.

Oltre agli ETF azionari, gli investitori possono valutare ETF obbligazionari sia a breve che a lungo termine. Poiché le obbligazioni con scadenza più lunga sono più sensibili alle aspettative sui tassi di interesse, in periodi incerti gli ETF obbligazionari a breve termine possono offrire performance più stabili.

Inoltre, gli ETF possono offrire strategie di portafoglio preconfezionate che combinano asset class diverse. Ad esempio, il Vanguard Lifestrategy 80/20 ETF alloca l’80% alle azioni e il 20% alle obbligazioni, permettendo agli investitori di diversificare senza dover gestire ogni posizione singolarmente.

Infine, gli ETF non si limitano alle azioni o alle obbligazioni. Esistono:

ETC per ottenere esposizione all’oro

ETN per investire indirettamente in Bitcoin

Questi strumenti offrono un modo diversificato per accedere ad asset non tradizionali, senza i costi di custodia tipici dell’oro fisico.

Contratti Futures – La copertura in azione

I contratti futures sono tra gli strumenti più utilizzati per coprirsi da movimenti di mercato sfavorevoli. Il meccanismo di copertura prevede di assumere una posizione opposta a quella già detenuta in portafoglio. Ad esempio, un investitore con un portafoglio di titoli S&P 500, temendo un calo di breve termine, può aprire una posizione short nei futures sull’S&P 500, anziché vendere l’intero portafoglio.

I futures sono anche molto apprezzati dal capitale speculativo per via della leva finanziaria, che amplifica sia i guadagni che le perdite potenziali.

Gestire la volatilità in tempi incerti

Man mano che la prevedibilità dei mercati diminuisce e le tensioni geopolitiche aumentano la volatilità, i futures stanno tornando sotto i riflettori. Servono sia come strumenti di protezione del capitale, sia per la gestione attiva del rischio.

I futures permettono agli investitori di assumere posizioni su rialzi e ribassi di quasi tutte le asset class—azioni, materie prime, obbligazioni o valute—senza possedere direttamente l’asset sottostante. Questa accessibilità li rende strumenti estremamente versatili in ambienti incerti.

L’universo dei futures copre tutte le principali classi di asset e oltre. Ad esempio:

Gli investitori possono coprirsi dalla volatilità del mercato azionario USA tramite l’ indice VIX .

In Europa, l’ EURO STOXX 50 Volatility Index offre una copertura analoga per l’esposizione azionaria europea.

I trader più esperti possono coprirsi dagli shock di politica monetaria utilizzando futures sui tassi d’interesse, proteggendo i portafogli da bruschi movimenti nelle valutazioni obbligazionarie o azionarie causati dalle decisioni delle banche centrali.

⚠ Importante da ricordare: la copertura non mira a generare profitti, ma a limitare le perdite potenziali. Fare trading sui futures richiede conoscenza tecnica e resistenza psicologica. La leva finanziaria permette di ottenere guadagni significativi con un capitale relativamente piccolo, ma amplifica anche il rischio: piccole oscillazioni di mercato possono portare a profitti enormi o perdite rapide.

Proprio per questa doppia natura, i futures attraggono sia:

📌 Investitori prudenti, che cercano protezione da ribassi di mercato

📌 Speculatori ad alto rischio, in cerca di opportunità con rendimenti elevati

VIX e la paura del mercato: una relazione inversa

L’indice VIX, che misura la volatilità del mercato azionario statunitense, è inversamente correlato all’indice S&P 500. Come mostrato nel grafico, ogni impennata del VIX di solito corrisponde a un sell-off dell’S&P 500.

Questa dinamica rende il VIX un potente indicatore del sentiment di mercato, spesso definito "l’indice della paura", e uno strumento utile per chi vuole proteggersi nei periodi di incertezza.

Fonte: XTB Research

Conclusione: Investire in tempi incerti

Investire in un periodo di incertezza è un’arte che consiste nel bilanciare la protezione del capitale con il potenziale di rendimento.

L’elevata volatilità può creare straordinarie opportunità di profitto, ma amplifica anche il rischio di perdite.

✅ L’oro brilla come bene rifugio,

✅ Le azioni difensive e gli ETF offrono stabilità,

✅ Le obbligazioni proteggono il capitale dai ribassi di mercato,

✅ Forex e futures permettono una gestione del rischio attiva e strategica.

🔹 La chiave per affrontare i mercati volatili è la diversificazione, unita a strategie allineate agli obiettivi individuali e alla propria tolleranza al rischio. In periodi turbolenti come quello attuale, prudenza e flessibilità sono i migliori alleati degli investitori.

L’entusiasmo per l’AI affronta il suo primo vero test

Mentre il boom degli investimenti in intelligenza artificiale è messo alla prova, l’oro (linea gialla) ha registrato un aumento di circa +20% dall’inizio dell’anno, passando da circa 2.600 $ a fine dicembre/gennaio a 3.150 $ l’oncia oggi.

Al contrario, l’indice US100 (futures sul Nasdaq 100) ha subito un calo di quasi -10%, poiché il sentiment degli investitori verso i titoli tecnologici statunitensi, in particolare quelli legati all’AI, è peggiorato.