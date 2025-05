Investire nell'uranio: l'energia nucleare è la soluzione energetica?

I robot guideranno per noi in futuro? Saranno in grado di eseguire interventi chirurgici con estrema precisione? Telefoni, automobili ed elettrodomestici diventeranno sempre più avanzati? L’intelligenza artificiale potrà davvero aiutarci nella vita quotidiana?

Tutti questi scenari potrebbero migliorare il nostro futuro, ma per realizzarli serviranno enormi quantità di energia — una risorsa fondamentale che né i combustibili fossili, limitati da vincoli politici e ambientali, né le energie rinnovabili, ostacolate da una bassa efficienza, riescono attualmente a garantire. Per risolvere questo dilemma, un tipo di energia sta guadagnando sempre più popolarità tra le grandi aziende: l’energia nucleare.

Negli ultimi mesi, colossi come Google, Amazon e Microsoft hanno siglato accordi con centrali nucleari per alimentare i propri data center, infrastrutture chiave per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), il 2025 potrebbe segnare un record mondiale nella produzione di elettricità da fonte nucleare, con 2.900 TWh, pari a quasi il 10% della produzione elettrica globale. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Alla base di questa energia c’è una materia prima sempre più richiesta con l’espansione dell’AI e dei data center: l’uranio.

Dopo anni di prezzi stabili, il valore dell’uranio è salito vertiginosamente negli ultimi cinque anni, superando i 100 dollari a inizio 2024, prima di iniziare una fase di ritracciamento.

Nonostante il recente calo, l’uranio mantiene un grande potenziale, attirando l’attenzione degli investitori grazie al suo ruolo cruciale nei settori più innovativi. 2025, un inizio difficile per il prezzo dell'uranio

Dall’inizio del 2024, quando ha superato i 100 dollari, il prezzo dell’uranio è sceso di oltre un terzo. Nei primi mesi del 2025, il trend negativo non si è invertito, con un calo di circa l’11%. Tre i principali fattori alla base di questa flessione. Innanzitutto, l’emergere della piattaforma Deepseek ha scatenato vendite nel settore, poiché il mercato ha iniziato a prezzare un utilizzo energetico inferiore per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Solo un anno fa, l’uranio era in forte crescita, spinto dalla riapertura di reattori nucleari in vari Paesi e dalle aspettative di un aumento della domanda elettrica legata all’AI e ai data center. In secondo luogo, le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Canada, uno dei principali produttori mondiali di combustibile nucleare, hanno pesato sul mercato. Gli Stati Uniti, primo consumatore mondiale di uranio con 94 reattori attivi, dipendono in gran parte da importazioni estere, soprattutto dal Canada (oltre il 25%). Le minacce iniziali di Trump di imporre dazi del 25% — poi ridotti al 10% — sull’uranio canadese hanno alimentato le aspettative di un calo della domanda. Infine, le voci di un possibile cessate il fuoco nella guerra tra Russia e Ucraina hanno sollevato l’ipotesi di un allentamento delle sanzioni sulla produzione russa di uranio, con conseguente aumento dell’offerta globale e ulteriore pressione sui prezzi. Il blackout in Spagna offre lezioni importanti

Lunedì 28 aprile, Spagna, Portogallo e una parte della Francia hanno subito uno dei primi grandi blackout dell’era delle energie rinnovabili: oltre 50 milioni di persone sono rimaste senza elettricità per ore. Nonostante si sia parlato di cyberattacco o di un eccesso di energia solare in una giornata molto soleggiata, l’ipotesi più probabile è la seconda. Questi eventi, pur rari, possono verificarsi, soprattutto se i sistemi elettrici diventano sempre più dipendenti da fonti rinnovabili. In quella giornata, oltre il 75% della produzione nei Paesi iberici proveniva da fonti meteo-dipendenti come eolico e solare, mentre solo pochi impianti a gas, nucleari o idroelettrici erano attivi — quelli, cioè, che garantiscono la stabilità della rete. Reti dominate da energia solare ed eolica non sono necessariamente un male, ma risultano più fragili rispetto a quelle basate su fonti tradizionali. Per garantire un mix equilibrato, i decisori politici dovrebbero investire in impianti a gas di riserva e mantenere operative le centrali nucleari. La crescente domanda di elettricità richiede non solo più energia, ma anche una rete più solida, capace di gestire la variabilità delle rinnovabili. Questo comporta grandi investimenti di tempo e denaro. Tuttavia, l’energia nucleare potrebbe rappresentare una soluzione più efficiente ed economica. L’energia nucleare torna protagonista: come investire nell’uranio Le centrali nucleari possono operare fuori dalla rete, essere collocate dove l’energia serve realmente e occupano poco spazio. Sebbene il blackout registrato in Spagna abbia riacceso il dibattito sull’energia nucleare – spingendo al rialzo i titoli legati all’uranio – è stato soprattutto un rumor proveniente dalla Casa Bianca, secondo cui si starebbe valutando un’accelerazione nello sviluppo dei reattori nucleari, a dare una spinta significativa ai prezzi di queste azioni. Secondo molti analisti, esiste un divario energetico globale che potrebbe colmarsi solo entro la fine del decennio. Con la diffusione dei veicoli elettrici e dell’intelligenza artificiale, che richiede energia massiccia per alimentare i data center, è plausibile che la rete elettrica non sia in grado di soddisfare la domanda nei prossimi anni. In questo scenario, l’energia nucleare rappresenta l’unica tecnologia pulita in grado di garantire una produzione stabile e su larga scala. Come investire nell’uranio? A differenza di altre materie prime come oro o argento, non è possibile investire direttamente in uranio fisico, per via della sua natura radioattiva. Tuttavia, esistono due strade principali: Azioni di aziende del settore Cameco

Tra le principali aziende del settore, la canadese Cameco si distingue per la sua capacità produttiva e per i contratti strategici siglati con 41 clienti globali. L’azienda presenta solidi risultati finanziari e un bilancio robusto, elementi che rafforzano le sue prospettive di crescita, nonostante i rischi geopolitici e normativi.

Nuscale

Dopo un 2024 eccezionale con un +450%, Nuscale ha avuto un 2025 sottotono, penalizzata da incertezze sulla domanda energetica dei data center e da forti perdite. Tuttavia, esiste un potenziale di rimbalzo nei prossimi mesi.

Oklo

Startup innovativa, Oklo è focalizzata sullo sviluppo di piccoli reattori nucleari (“power plants”). Pur non avendo ancora un prodotto sul mercato, il titolo è schizzato recentemente dopo il supporto annunciato dalla Casa Bianca al settore. ETF sull’uranio Uranium ETF (URNU.DE)

Questo ETF consente un’esposizione diversificata a società attive nell’estrazione, raffinazione ed esplorazione dell’uranio, oltre alla produzione di componenti nucleari. Da inizio anno, registra un calo del 4,77%. Uranium and Nuclear Technology (NUKL.DE)

Offre un’esposizione all’andamento delle aziende attive nel settore dell’energia nucleare, dai produttori di reattori ai minatori di uranio. Dall’inizio dell’anno ha registrato un calo dell’11,47%. Uranium miners (U3O8.DE)

Questo ETF sull’uranio offre agli investitori un modo per puntare sulla crescita dell’energia nucleare tramite l’esposizione a società attive nell’estrazione dell’uranio. Include aziende coinvolte nell’intero settore: estrazione, esplorazione, sviluppo e produzione. L’ETF può inoltre investire in entità che detengono uranio fisico. Dall’inizio dell’anno ha registrato un calo del 24%. Junior Uranium miners (U8NJ.DE)

Offre esposizione a società minerarie di uranio a piccola e media capitalizzazione, con il potenziale di sovraperformare nel prossimo futuro. Il prezzo delle sue quote è sceso del 20% dal 1° gennaio.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.