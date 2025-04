Investitori in tempi di incertezza: vendere, acquistare o mantenere?

L’unica certezza, al momento, per gli investitori di tutto il mondo è l’incertezza. Donald Trump ha offerto alle borse una vera e propria montagna russa emotiva: prima ha innescato crolli massicci al limite del crash di mercato, poi ha regalato una delle sessioni più positive nella storia di Wall Street. In tempi incerti, gli investitori tendono a cercare liquidità, il che può portare anche a vendite di asset tradizionalmente considerati sicuri, come l’oro. D’altra parte, le fasi di ribasso possono rappresentare anche delle opportunità per molti investitori. Come disse il noto banchiere tedesco Mayer Amschel Rothschild: “Il momento di comprare è quando c’è sangue per le strade, anche se è il tuo.”

In questa fase di incertezza, possono sorgere diverse domande chiave, come ad esempio: dovrei vendere le mie azioni? Dovrei mantenerle e aspettare di recuperare le perdite? Il ribasso è finito? O è il momento giusto per comprare?

Vale la pena vendere le proprie azioni? Qualsiasi decisione di acquisto o vendita di azioni dipende in ultima analisi dall’investitore. Entrare sul mercato dovrebbe essere accompagnato da risposte chiare a domande come: perché sto acquistando queste azioni? Perché sto investendo in questi asset specifici? Qual è la mia strategia di uscita? Se le condizioni che avevi stabilito per uscire dal mercato non si sono ancora verificate, allora potresti già avere la risposta alla domanda se vendere o meno.

Ovviamente, gli eventi estremi recenti hanno cambiato radicalmente le prospettive di molti asset. Se le previsioni per le tue aziende o i tuoi investimenti sono cambiate a causa del nuovo paradigma commerciale globale, allora potrebbe essere utile rivedere l’allocazione del portafoglio. D’altro canto, vale la pena notare che pochissimi — forse solo Warren Buffett — decidono di vendere azioni in tempi di incertezza. Pertanto, potrebbe non essere il momento ottimale per liquidare completamente il proprio portafoglio.

A un certo punto, l’S&P 500 ha registrato un calo di oltre il 20%, ma nella stessa giornata si è assistito anche a un rimbalzo significativo. È importante ricordare che una discesa superiore al 20% dal picco viene solitamente considerata come ingresso in un mercato orso (bear market). Tecnicamente parlando, questa soglia non è stata superata in modo conclusivo. Guardando al passato, abbiamo spesso visto correzioni nell’ordine del 20–25%, anche se si sono verificati anche ribassi più gravi. Il calo più grande nella storia dell’S&P 500 ha superato il 55% ed è stato legato alla crisi finanziaria del 2007–2008.

Pertanto, il movimento attuale può essere interpretato sia come una correzione seguita da un rimbalzo, sia come l’inizio di un mercato orso più prolungato.

Il calo dell’S&P 500 dal suo massimo storico è stato inferiore al 20%. Al contrario, si è osservato un ribasso superiore al 20% nell’indice Nasdaq 100, che traccia le performance delle società tecnologiche. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Ma ha davvero importanza capire se la correzione attuale sia finita o meno? Ovviamente, la strategia ideale sarebbe vendere ai massimi e comprare ai minimi — ma nella realtà nessuno può prevedere con precisione quando questi momenti si verificheranno nel ciclo di mercato.

E se considerassimo un orizzonte di investimento di lungo termine? Guardando agli ultimi 35 anni dell’S&P 500, il periodo più lungo di recupero dopo un ribasso di mercato è durato 14 anni, anche se nella maggior parte dei casi le correzioni significative sono state recuperate entro 5–10 anni.

In definitiva, negli ultimi decenni il rendimento medio annuo dell’S&P 500 si è aggirato tra il 6% e il 10%. Decisamente di più rispetto a quanto si sarebbe potuto ottenere da obbligazioni o lasciando i soldi su un conto di risparmio.

Rendimenti annualizzati dell’S&P 500 per diversi orizzonti di investimento. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Naturalmente, calcolare il potenziale profitto di un investimento storico basandosi sui rendimenti medi annui può sembrare complicato, motivo per cui è utile osservare invece il rendimento cumulativo.

Ad esempio, se avessi investito nell’S&P 500 all’inizio del 2015, il primo anno non sarebbe stato particolarmente brillante — ma a oggi ti troveresti con un incremento del 162%. Ciò significa che un investimento iniziale di 1.000 dollari in un ETF sull’S&P 500 sarebbe cresciuto fino a 2.620 dollari.

Ovviamente, questi calcoli non tengono conto di eventuali imposte — e soprattutto escludono i dividendi, che avrebbero ulteriormente aumentato il rendimento complessivo.

Rendimenti Cumulativi dell’S&P 500 per diversi orizzonti di investimento.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Quanto durano le correzioni di mercato?

Analizzando tutti i principali mercati ribassisti dell’S&P 500 negli ultimi 75 anni, possiamo osservare che, una volta raggiunto un minimo locale, il rendimento medio dell’S&P 500 a un anno da quel punto era di circa il 40%. Ancora più importante, il rendimento minimo osservato in questi scenari è stato poco superiore al 21%, mentre il massimo ha raggiunto il 75%. Entrambi questi casi appartengono alla storia recente.

È altrettanto rilevante il fatto che, in media, per recuperare da un calo del 20% sono stati necessari circa 70–75 giorni nella maggior parte dei casi analizzati. L’attuale correzione è durata dal 19 febbraio all’8 aprile — solo 48 giorni. Storicamente parlando, si colloca tra le correzioni più brevi, anche se il mercato ha rimbalzato ancora più rapidamente durante la pandemia.

Naturalmente, in quell’occasione, governi e banche centrali intervennero a sostegno dell’economia. Questa volta, invece, gli investitori sono lasciati in balia dell’incertezza legata ai negoziati commerciali tra gli Stati Uniti e il resto del mondo.

I recuperi dopo i mercati ribassisti sono durati in media circa 70–75 giorni, secondo i dati dal 1950.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Abbiamo toccato il fondo?

Stabilire se il mercato abbia già toccato il fondo è una questione chiave per gli investitori. L’incertezza domina ancora i mercati, e le decisioni di Trump hanno il potenziale di cambiarne completamente lo scenario. È importante sottolineare che la recente decisione di sospendere i dazi non significa che Trump li abbia abbandonati del tutto. Inoltre, sebbene alcune esenzioni siano state concesse per l’elettronica (soprattutto dalla Cina), l’ottimismo iniziale del mercato è stato poi attenuato dalla consapevolezza che i dazi non sono stati completamente rimossi — ma solo ridotti reciprocamente al 20%.

Tuttavia, alcuni indicatori fondamentali e tecnici possono aiutare a identificare un potenziale minimo. Uno di questi strumenti è il VIX, noto anche come "indice della paura". Il VIX ha recentemente raggiunto un livello di 65, considerato elevato, dato che la sua fascia tipica si colloca tra i 10 e i 30 punti. Per confronto, durante la crisi finanziaria del 2008 il VIX salì fino a quasi 90 punti, mentre durante la pandemia raggiunse circa 85 — entrambi valori significativamente più alti rispetto al picco recente.

Osservando il VIX standardizzato, l’ultima ondata di vendite ha spinto l’indice su livelli che storicamente indicano un’eccessiva svendita. Da questa prospettiva, il VIX potrebbe suggerire che il minimo sia già stato superato.

L’indice VIX potrebbe indicare che il peggio è alle spalle.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Un altro indicatore importante è la percentuale di azioni che vengono scambiate al di sopra della loro media mobile a 200 giorni. Quando i prezzi delle azioni scendono, tendono a scivolare rapidamente sotto questa linea di tendenza di lungo periodo. Un indicatore standardizzato basato sulla proporzione di società al di sopra della media mobile a 200 giorni ha recentemente dato un segnale chiaro: molte più azioni stanno scendendo rispetto a quelle che stanno salendo.

Anche questo può essere interpretato come un indicatore contrarian, suggerendo che il mercato potrebbe essere ipervenduto e potenzialmente vicino a un minimo.

Il numero di azioni al di sotto della media mobile a 200 giorni è aumentato bruscamente, indicando un mercato ipervenduto.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Il rapporto put-to-call è un altro indicatore che riflette quanto gli investitori di Wall Street si stiano coprendo contro potenziali ribassi. Il numero di opzioni put è aumentato così drasticamente da segnalare chiaramente un sentimento eccessivamente ribassista tra gli investitori.

Sebbene ora si stia tornando a livelli più normali, gli investitori detengono ancora un numero relativamente elevato di opzioni put — segno che il sentiment prudente persiste nonostante la recente stabilizzazione del mercato.

Rapporto put-to-call per l'S&P 500. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

È anche importante osservare il sentiment degli investitori retail. Un sondaggio condotto dall'American Association of Individual Investors (AAII) confronta la proporzione tra investitori rialzisti e ribassisti. A un certo punto, il sentiment è diventato così negativo da indicare un potenziale stato di pessimismo estremo — un altro classico segnale di mercato ipervenduto.

Tuttavia, vale la pena notare che questo indicatore non ha sempre fornito segnali affidabili nel lungo periodo. Un buon esempio è il periodo successivo alla crisi finanziaria del 2008, quando il sentiment è rimasto negativo per un lungo periodo, nonostante il mercato avesse poi iniziato una forte ripresa.

La proporzione tra investitori rialzisti e ribassisti secondo il sondaggio AAII. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Le azioni sono a buon mercato?

I ribassi nei mercati azionari spesso rappresentano opportunità di acquisto. Tuttavia, è importante ricordare che fino a poco tempo fa sia l’S&P 500 che il Nasdaq 100 si trovavano su massimi storici, e molti analisti segnalavano condizioni di ipercomprato eccessive. Perciò ci si potrebbe chiedere: le azioni sono già a buon mercato?

L’S&P 500 non solo ha subito perdite significative dall’inizio dell’anno, ma a un certo punto mostrava anche un calo su base annua — qualcosa di estremamente raro per il mercato azionario statunitense. Sebbene in passato si siano verificati ribassi annuali maggiori durante le correzioni dell’S&P 500, sembra che il mercato abbia già raggiunto livelli di ipervenduto.

Variazioni annuali standardizzate dell’S&P 500. Le perdite annuali su questo indice sono estremamente rare. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Non contano solo le variazioni di prezzo, ma anche il rapporto prezzo/utili (P/E). Recentemente, il P/E è sceso da circa 28 punti a 23 punti. Storicamente, questo lo riporta più vicino alla media, come mostrato nel grafico qui sotto. Nel frattempo, il rapporto prezzo/utili previsti è sceso da 26 a 20. In passato, l’intervallo compreso tra 25 e 30 ha spesso segnalato condizioni di ipercomprato, quindi si potrebbe dire che, rispetto agli utili, le azioni non sono più costose, ma di certo non sono nemmeno particolarmente a buon mercato.

Il rapporto P/E standardizzato per l’S&P 500 mostra che le azioni non sono più costose, anche se al momento non sono nemmeno estremamente a buon mercato. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Sintesi

In conclusione, sebbene le valutazioni delle azioni siano tornate a livelli neutri e stiano emergendo segnali di ipervenduto, l'incertezza domina ancora il mercato. Gli indicatori fondamentali e tecnici suggeriscono che le azioni non sono più costose, ma è anche difficile affermare che abbiamo raggiunto il fondo finale. Storicamente, dopo i mercati orso, il recupero delle perdite ha richiesto circa 75 giorni, il che significa che Wall Street potrebbe avere ancora una lunga strada da percorrere. Le decisioni di acquistare o vendere dovrebbero essere prese con cautela, tenendo conto della strategia personale e della tolleranza al rischio, poiché le condizioni di mercato possono cambiare dinamicamente, specialmente in periodi così imprevedibili come quello che stiamo attualmente vivendo.