IREN Limited annuncia la partnership con NVIDIA: le azioni salgono alle stelle!

IREN Limited, azienda attiva nel settore dei data center alimentati al 100% da energia rinnovabile, sta accelerando lo sviluppo della propria piattaforma di cloud per l’intelligenza artificiale con un investimento da 670 milioni di dollari destinato all’acquisto delle più recenti unità di elaborazione grafica (GPU) di NVIDIA e AMD. Con questa operazione, la potenza di calcolo dell’azienda raddoppierà quasi, raggiungendo circa 8.500 GPU, per poi salire a 10.900 entro la fine dell’anno. Le GPU acquisite — tra cui i modelli NVIDIA Blackwell B200, B300 e GB300 — saranno installate in un data center all’avanguardia situato a Prince George, in Canada. La struttura dispone attualmente di una capacità di 50 MW, con possibilità di ulteriore espansione per supportare oltre 20.000 GPU. L’introduzione del raffreddamento a liquido migliorerà l’efficienza energetica e la scalabilità delle infrastrutture. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Nell’agosto 2025, IREN ha ottenuto lo status di partner preferenziale da NVIDIA, assicurandosi così accesso diretto alle tecnologie più avanzate e a condizioni di acquisto vantaggiose. Questo consente all’azienda di accelerare lo sviluppo dei propri servizi cloud e di rispondere meglio alla crescente domanda di potenza di calcolo per applicazioni di intelligenza artificiale. I risultati finanziari del 2025 mostrano una crescita record: i ricavi hanno raggiunto 501 milioni di dollari, l’utile netto è stato di 86,9 milioni e l’EBITDA si è attestato a 278,2 milioni. IREN prevede che i servizi di cloud AI genereranno annualmente tra i 200 e i 250 milioni di dollari nei prossimi anni. Questo investimento e l’espansione infrastrutturale si inseriscono nel trend globale di forte crescita della domanda di tecnologie AI, utilizzate in campi come modelli linguistici generativi, riconoscimento delle immagini e simulazioni avanzate. Dopo l’annuncio dell’operazione, le azioni IREN hanno registrato un balzo superiore al 7%, superando i 40 dollari per titolo. Con queste mosse strategiche, IREN si posiziona per una crescita dinamica e continua, rafforzando il proprio ruolo di leader nell’infrastruttura cloud per l’intelligenza artificiale alimentata da energie rinnovabili. Le azioni della società si trovano in un forte trend rialzista, spinte dall’annuncio di sviluppi chiave riguardanti il suo futuro. Gli investitori hanno reagito positivamente ai consistenti investimenti in infrastrutture GPU di nuova generazione e alla partnership con NVIDIA. Fonte: xStation5

