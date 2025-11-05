ISM dei servizi nettamente superiore alle aspettative. L'indice US500 continua a rimbalzare

Punti chiave I dati ISM mostrano che l’economia statunitense è ancora in buona salute.

Il miglioramento deriva principalmente dai Nuovi Ordini e, in misura minore, dall’aumento dei Prezzi.

Indice ISM dei servizi di ottobre: 52,4 (previsione: 50,8; precedente: 50,0)

Sottoindice ISM Prezzi Pagati: 70 (previsione: 68; precedente: 69,4)

Sottoindice ISM Nuovi Ordini: 56,2 (previsione: 51,0; precedente: 50,4)

ISM Occupazione: 48,2 (previsione: 47,6; precedente: 47,2) L’ultima rilevazione dell’ISM Services PMI, che raggiunge un massimo degli ultimi otto mesi (in aumento rispetto a 50,0 precedente), segnala chiaramente che il settore dei servizi negli Stati Uniti sta accelerando, indebolendo significativamente le probabilità di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve a dicembre. Il Sottoindice dell’Attività Economica ha registrato un aumento massiccio a 54,3 (da 49,9), indicando un’espansione marcata e un rinnovato slancio nel settore. I Nuovi Ordini sono saliti a 56,2 (da 50,4), raggiungendo il livello più alto dall’ottobre 2024. Una forte domanda nuova tende a far crescere l’attività, suggerendo che lo slancio attuale potrebbe persistere. La principale preoccupazione inflazionistica resta il sottoindice Prezzi Pagati, che è salito a 70,0 (da 69,4), segnando un massimo triennale. Sebbene si fosse osservato che i prezzi “sono leggermente diminuiti”, i dati mostrano in realtà un piccolo aumento a 70,0. Un valore così elevato è altamente inflazionistico e suggerisce che i fornitori di servizi continuano a trasferire i costi elevati ai consumatori, contrastando direttamente l’obiettivo della Fed di riportare l’inflazione al target. Il sottoindice Occupazione, pur rimanendo in contrazione (sotto 50), ha registrato un leggero aumento a 48,2 (da 47,2). Questo modesto miglioramento nelle metriche del mercato del lavoro riduce poco le preoccupazioni della Fed sull’inflazione guidata dai salari. In sintesi, il report mostra una crescita economica forte e in accelerazione, accompagnata da intense pressioni inflazionistiche nel settore dei servizi, che è dominante nell’economia USA. L’aumento dell’Attività Economica e il massimo triennale dei Prezzi Pagati sono particolarmente problematici. La solidità di questi dati indebolisce notevolmente le argomentazioni a favore di un taglio dei tassi a dicembre e supporta la Fed nel mantenere una politica restrittiva più a lungo per controllare pienamente l’inflazione. Da un lato, il report dovrebbe sostenere il dollaro USA, soprattutto nel contesto dello shutdown governativo. Dall’altro lato, aspettative più basse su un taglio dei tassi potrebbero essere negative per il mercato azionario. Tuttavia, la robustezza dell’economia statunitense mostra che le aziende possono ancora ottenere ottimi risultati, anche in presenza di incertezze continue. L’US500 è in ripresa fin dall’inizio della giornata e un’economia forte dovrebbe indicare che gli investitori non devono aspettarsi un rallentamento degli utili aziendali statunitensi nel quarto trimestre. Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.