Wall Street inizia il 2026 in positivo 🗽US100 balza dell'1%

Durante la prima seduta del nuovo anno, il 2026, i futures sul Nasdaq 100 registrano un rialzo di quasi l’1,1%. Anche i futures sull’S&P 500 (US500) e sul Dow Jones (US30) sono in crescita, rispettivamente dello 0,7% e dello 0,4%. La sessione asiatica – caratterizzata da volumi di scambio piuttosto contenuti – è stata molto solida. Il benchmark delle azioni asiatiche escluso il Giappone (con il Giappone chiuso) è salito dell’1,7%, mentre l’Hang Seng di Hong Kong ha messo a segno un balzo di quasi il 2,8%, sostenuto dai rialzi dei titoli tecnologici. Negli Stati Uniti, all’inizio dell’anno l’attenzione si sta nuovamente spostando verso il settore tecnologico, dove l’intelligenza artificiale è destinata a rimanere il principale tema di investimento anche nel 2026.

Dal punto di vista tecnico, l’indice ha tenuto il supporto in area 25.450 punti, definito dalla EMA50 (linea arancione), e si sta ora avvicinando a quota 25.750 punti. L’RSI rimane in territorio neutrale; tuttavia, è opportuno sottolineare che i volumi in acquisto restano relativamente contenuti in vista dell’apertura della sessione cash di New York. I mercati appaiono incoraggiati dalla resilienza dell’economia statunitense, con il rischio di recessione che continua a essere percepito come molto limitato. Allo stesso tempo, Donald Trump dovrebbe adottare un atteggiamento più accomodante nei confronti della Fed, dove Kevin Hassett resta il principale candidato a sostituire Jerome Powell.

Fonte: xStation5