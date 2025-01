J&J supera le stime. Riparte inizialmente eise, poi si ritira

Johnson & Johnson (J&J) ha riportato i risultati del quarto trimestre 2024 che hanno superato le stime degli analisti, sebbene gli utili siano diminuiti leggermente rispetto all'anno precedente. Il colosso farmaceutico e delle apparecchiature mediche ha registrato utili per azione superiori alle aspettative, spingendo inizialmente il titolo a salire fino al 1,9% nelle contrattazioni pre-mercato. Tuttavia, quei guadagni sono stati successivamente annullati, con il titolo ora in calo dello 0,5% pre-mercato. Risultati chiave del quarto trimestre: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile EPS rettificato: $2,04 contro $2,29 rispetto all’anno precedente (consenso Bloomberg: $1,99)

Ricavi: $22,52 miliardi, in aumento del 5,3% rispetto all'anno precedente (stima: $22,43 miliardi)

Vendite MedTech: $8,19 miliardi, in aumento del 6,7% rispetto all'anno precedente (stima: $8,23 miliardi) Performance delle vendite dei farmaci: Imbruvica: $731 milioni, in calo del 7,2% rispetto all'anno precedente (stima: $711,6 milioni)

Invega Sustenna: $1,06 miliardi, in aumento del 5,1% rispetto all'anno precedente (stima: $1,03 miliardi)

Darzalex: $3,08 miliardi, in aumento del 21% rispetto all'anno precedente (stima: $3,02 miliardi)

Erleada: $784 milioni (stima: $792,1 milioni)

Tremfya: $949 milioni, in aumento del 4,3% rispetto all'anno precedente (stima: $1,05 miliardi)

Remicade: $359 milioni, in calo del 16% rispetto all'anno precedente (stima: $371,8 milioni)

Stelara: $2,35 miliardi, in calo del 15% rispetto all'anno precedente (stima: $2,4 miliardi)

Zytiga: $135 milioni, in calo del 33% rispetto all'anno precedente (stima: $134,4 milioni)

Xarelto: $676 milioni, in aumento del 29% rispetto all'anno precedente (stima: $512,4 milioni)

Simponi: $583 milioni, in aumento del 16% rispetto all'anno precedente (stima: $502,7 milioni) Previsioni per il 2025: Ricavi: da $89,2 miliardi a $90 miliardi

EPS operativo rettificato: da $10,75 a $10,95

EPS rettificato: da $10,50 a $10,70 Commento sugli utili: L'azienda prevede una crescita operativa delle vendite nel 2025 tra il 2,5% e il 3,5%. Queste previsioni escludono l’impatto dell'acquisizione di Intra-Cellular Therapies Inc. (ITCI). L'acquisizione potrebbe aggiungere fino a 35 centesimi per azione agli EPS rettificati per l’anno, a seconda della data di chiusura dell’operazione, prevista per il secondo trimestre. L'affare da quasi 15 miliardi di dollari dovrebbe rafforzare la presenza di J&J in neurologia. Secondo quanto riportato da Bloomberg, le forti vendite di farmaci contro il cancro come Darzalex hanno compensato il calo della domanda per trattamenti contro la psoriasi, tra cui Stelara, che affronta la concorrenza dei generici. L’azienda sta anche aspettando l'approvazione del tribunale per un accordo da 8 miliardi di dollari che risolverebbe migliaia di cause legate al talco. Nonostante le sfide relative alle negoziazioni sui prezzi dei farmaci negli Stati Uniti, i dirigenti di J&J hanno espresso ottimismo sul futuro dell'industria farmaceutica, in particolare con la possibilità di politiche favorevoli ai produttori nazionali. Le azioni delle aziende farmaceutiche statunitensi (escludendo Eli Lilly) sono sotto pressione da molti mesi. JNJ è scesa di circa il 7% dall'inizio dell'anno, con un calo quasi continuo dall'inizio di settembre. Tuttavia, dal 10 gennaio, le azioni di JNJ sono rimbalzate di circa il 10%, secondo xStation5.

