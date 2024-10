Jolts disastrosi, Bitcoin verso i Massimi Storici. Trimestrali: Bene Google, Male Amd

Giornata positiva ma solo per alcuni asset. Brilla Bitcoin che si avvicina ai massimi storici di marzo con un movimento rialzista iperbolico e continuo che di fatto é durato tutto il giorno e ha visto la sua massima espressione all'apertura del cash Usa. Subito dopo l'apertura del cash americano, escono i dati Jolts, i primi dati del mercato del lavoro, dati semplicemente disastrosi considerando il dato di partenza e le stime iniziali. Nella serata escono le trimestrali di Google e di Amd, trimestrali molto buone ma che hanno avuto esiti diversi sui mercati con delle oscillazioni completamente opposte per i due titoli.



BITCOIN EUFORICO E MERCATI MISTI



Abbiamo assistito inizialmente ad un rialzo in sessione asiatica del Nikkei che si é avvicinato pericolosamente ai massimi della scorsa settimana con una dinamica rialzista conseguente a quella vista nella giornata di ieri. Un Nikkei senza segni di cedimento e un mercato europeo che apre andando a cercare i massimi, massimi che sono stati poi venduti durante la giornata e che hanno portato gli indici europei a girare completamente i rendimenti da positivi a negativi, questo su tutti gli indici europei. In sostanza i mercati europei sentono i massimi, risultano deboli sulle accelerazioni rialziste. Nel pomeriggio l'uscita dei dati ha portato gli indici a supportare i prezzi e il Nasdaq, unico indice in positivo, é andato a cercare i nuovi massimi settimanali con un fortissimo movimento rialzista che non é stato seguito da S&P500, il quale é rimasto in positivo ma senza allungare su nuovi massimi. Dow Jones e Russell rimangono invece negativi, completamente ignari delle dinamiche che si vedevano sui titoli tech. Nel frattempo Bitcoin passa da area 71000 a 73500, a circa 170 dollari di distanza dai suoi massimi storici assoluti che sono stati visti a marzo. Questa forte accelerazione é stata poi smorzata sul finire della sessione americana con un ribasso che ha portato le quotazioni verso i 72000 dollari. In sostanza, la giornata ha visto salire solamente NIkkei, Nasdaq e Bitcoin.



I DATI JOLTS



I primi dati del mercato del lavoro hanno stupito, stavolta in negativo. Oramai giunti a ridosso delle elezioni, difficile pensare che possano uscire dati sconvolgenti o particolarmente negativi, eppure i dati di Jolts di oggi risultano essere alquanto singolari. Il dato di partenza era di 8,04 milioni di posti di lavoro con una stima che vedeva gli 8,0 milioni di posti di lavoro come dato atteso. Il dato esce particolarmente negativo, 7,443 milioni di posti di lavoro con conseguente revisione in negativo del dato precedente che si porta da 8,0 milioni a 7,861 milioni di posti di lavoro. In sostanza la revisione brucia 179.000 posti di lavoro e il dato esce a 547.000 unitá di distanza dalla stima. Un dato che dovrebbe far riflettere ma che di fatto risulta ultimamente slegato poi al risultato finale del dato sulla disoccupazione che verrebbe eventualmente confermato solamente da una serie di ulteriori dati negativi in uscita tra domani e giovedí, giornata in cui usciranno le richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione e il report Challenger.



TRIMESTRALI DI GOOGLE E AMD



Trimestrali a dir poco ottime ma con esiti sulle quotazioni completamente diversi. La trimestrale di Google risulta eccezionale con un utile per azione superiore del 15% rispetto alle stime a 2,12 dollari per azione contro gli 1,84 inizialmente stimati. I ricavi al di sotto delle stime degli analisti ma ben superiori ai periodi precedenti a 88,27 miliardi di dollari. Amd riporta un utile per azione in linea con le stime a 0,92 dollari per azione e ricavi a 6,81 miliardi, superiori alle stime degli analisti che vedevano ricavi per 6,71 miliardi di dollari. Le reazioni dei titoli sono state diametralmente opposte con Google che accelera al rialzo dopo una giornata molto positiva che ha visto il titolo chiudere a +1,66% a 171,14 dollari per poi raggiungere un massimo in afterhours a 181, un rialzo di oltre il 5,5%. Amd crolla letteralmente e dopo la performance strabiliante della sessione Usa con una chiusura a 166,25 dollari con un +3,96%, perde circa il -7% in afterhours riportandosi in area 154 dollari. Domani sará il turno di Microsoft e Meta, mentre giovedí sará la volta di Apple e Amazon.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.