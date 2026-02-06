Kongsberg Gruppen dopo i risultati: l'azienda recupera terreno rispetto al settore

Kongsberg Gruppen (da non confondere con Kongsberg Automotive), produttore norvegese nel settore della difesa, ha pubblicato oggi i risultati, dopo i quali il titolo sta registrando un eccezionale rialzo di circa il 15% in una sola seduta. La società quotata a Oslo era rimasta a lungo ferma in termini di valutazione, nonostante i forti guadagni dell’intero settore europeo della difesa, trainati dai programmi di riarmo su larga scala. È possibile che i risultati odierni segnino la fine di questa fase di stagnazione del prezzo.

I risultati del Q4 lasciano pochi dubbi:

I ricavi sono saliti a 16,8 miliardi di corone norvegesi, superando le attese del mercato, mentre l’utile operativo ha raggiunto 2,46 miliardi di NOK, battendo il consenso rispettivamente del 5% e del 22%. Il margine operativo è aumentato dal 12,7% al 14,7%.

Il core business della società, “Defence and Aerospace”, ha registrato un incremento delle vendite del 44% su base annua, portando al contempo il margine al 18,7%.

Kongsberg è specializzata principalmente in sistemi di difesa aerea e di sorveglianza dello spazio aereo. Alla luce della persistente minaccia dei droni russi, questi prodotti sono più richiesti che mai. Ciò si riflette in un rapporto book-to-bill pari a 2,8. Una parte significativa del consistente portafoglio ordini proviene dalla Polonia: Kongsberg è stata selezionata come una delle aziende incaricate di fornire il sistema “San”, progettato per proteggere lo spazio aereo polacco e il confine orientale. Il valore complessivo del progetto è di circa 15 miliardi di zloty (circa 40 miliardi di NOK), anche se non è ancora noto quale quota di tale importo spetterà a Kongsberg.

Il management ha inoltre condiviso alcuni punti di grande rilevanza per gli azionisti:

impegno verso una politica di dividendi generosa , sostenuta da profitti record;

scorporo del segmento “Maritime” , caratterizzato da margini più bassi;

conferma che i programmi di riarmo in corso continueranno a favorire Kongsberg e i suoi azionisti.

KOG.NO (D1)

Dopo aver raggiunto i minimi locali a cavallo tra il 2025 e il 2026, la valutazione è rimbalzata dal livello 230 e ha continuato a crescere costantemente, con un'accelerazione osservabile del trend nelle ultime settimane. Fonte: xStation5