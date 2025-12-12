🔝L'argento balza del 10% settimanalmente, in rialzo del 120% da inizio anno

L’argento continua il suo forte momentum rialzista nell’ultima sessione della settimana, un fenomeno che non può essere attribuito a un singolo fattore. Attualmente, la domanda speculativa sta crescendo molto rapidamente, sebbene sia principalmente visibile nel mercato delle opzioni sugli ETF. Bloomberg suggerisce che gli investitori con posizioni short sulle opzioni saranno costretti a generare ulteriore domanda speculativa di argento per limitare le proprie perdite. I principali fattori che hanno guidato il rally dell’argento quest’anno includono un ulteriore anno di grave deficit causato dalla forte domanda del settore fotovoltaico, lo stimolo derivante dagli ETF e i problemi persistenti nel settore minerario dell’argento, spesso prodotto come sottoprodotto dell’estrazione di rame, oro o zinco. Inoltre, fattori monetari e preoccupazioni legate alla nomina di un nuovo Presidente della Fed stanno aumentando la domanda di metalli preziosi. L’aumento del prezzo dell’argento quest’anno ha già raggiunto il 120%, con oltre il 10% solo nella settimana in corso. Si discute sempre più del fatto che la domanda di argento sia principalmente speculativa. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Il rapporto tra il prezzo dell’oro e dell’argento sta registrando un calo dinamico simile a quello osservato nel 2020. Il rapporto stesso si trova al livello più basso dal 2021. Se dovesse scendere fino alla media storica di 53, ciò implicherebbe un superamento del livello di 80 dollari per oncia. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB ​​​​​​​ L’argento registra il quarto giorno consecutivo di guadagni, raggiungendo la zona di una potenziale resistenza tecnica. Tuttavia, il livello di 60 dollari per oncia potrebbe attualmente fungere da supporto solido per il prezzo. Fonte: xStation5​​​​​​​

