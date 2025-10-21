Punti chiave L'argento crolla di quasi il 5%, scendendo sotto la soglia dei 50 dollari, registrando la perdita giornaliera più consistente dall'aprile scorso.

La correzione segue un’ondata di FOMO tra i piccoli investitori, spesso interpretata come un segnale contrario dagli investitori esperti.

I fattori chiave includono il ridursi del rischio politico negli Stati Uniti, un rinnovato ottimismo sul commercio tra USA e Cina e la violazione tecnica della linea di tendenza accelerata.

La correzione segue un periodo in cui immagini di code fuori dai negozi fisici di lingotti hanno circolato a livello globale, suggerendo un’ondata di FOMO (Fear of Missing Out, paura di perdere l’occasione) tra i clienti al dettaglio precedentemente poco familiari con i metalli preziosi. L’ingresso dei investitori meno esperti in un mercato è spesso considerato un segnale contrario. Sebbene i fondamentali di mercato rimangano solidi, i ritracciamenti sono un fenomeno regolare, soprattutto quando si allineano diversi catalizzatori: Riduzione del rischio politico negli USA: Ieri sono emerse notizie su un possibile accordo tra Repubblicani e Democratici entro questa settimana, aprendo la strada alla ripresa delle attività del governo statunitense. Questo sviluppo potrebbe rimuovere un livello di rischio geopolitico dal mercato. Ottimismo commerciale: Donald Trump ha dichiarato che un accordo commerciale con la Cina sarà “magnifico” e prevede di incontrare Xi Jinping al vertice APEC alla fine di questo mese. Variazione delle scorte COMEX: Le scorte di argento al COMEX hanno iniziato a diminuire, un trend che potrebbe segnalare il ritorno del metallo a Londra. L'argento registra la sua maggiore flessione giornaliera dall'aprile scorso. Storicamente, movimenti di questa entità sono stati estremamente rari. Fonte: Bloomberg Finance LP Il calo delle scorte di argento al COMEX potrebbe indicare una normalizzazione della situazione sull’exchange e il ritorno di parte del metallo a Londra. Fonte: Bloomberg Finance LP Riepilogo Tecnico Oggi il prezzo sta registrando un significativo arretramento, scendendo non solo sotto i 50 dollari l’oncia, ma violando anche i massimi del 2011. Inoltre, la linea di tendenza rialzista accelerata, avviata nella seconda metà di settembre, sta venendo infranta. Se questa correzione dovesse andare oltre un semplice ritracciamento dovuto a prese di profitto, il prossimo livello chiave di supporto si troverebbe intorno ai 47 dollari l’oncia, in corrispondenza della media mobile a 30 giorni.



