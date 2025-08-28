🥈L'argento sale di quasi l'1%

L’argento sta testando oggi i livelli intorno ai 39 dollari per oncia, raggiungendo il prezzo più alto dal 25 luglio. Il prezzo del metallo prezioso ha guadagnato oltre l’1% durante la sessione, posizionandosi come una delle commodities con le migliori performance della giornata. Successivamente, il rialzo è stato parzialmente corretto a circa lo 0,8%.

I guadagni sono sostenuti dal sentiment positivo sull’intero comparto dei metalli preziosi. L’oro è salito sopra i 3.400 dollari, superando il recente massimo del 6 agosto e attestandosi al livello più alto dal 23 luglio. Il rally più ampio segue le crescenti aspettative di un taglio dei tassi della Federal Reserve nella prossima riunione di settembre. Questo sentiment è stato alimentato dalle dichiarazioni recenti del presidente della Fed di New York, John C. Williams, il quale ha indicato che le decisioni di settembre e delle riunioni successive saranno “data-dependent” o prese “in diretta” sulla base dei dati. Attualmente il mercato prezza una probabilità dell’85% di un taglio dei tassi il prossimo mese.

Da un punto di vista tecnico, l’argento ha brevemente superato i massimi del 21 agosto dopo aver rimbalzato dalla media mobile a 30 periodi. La zona tra la media mobile a 30 e 50 periodi è ora emersa come area chiave di domanda per il metallo. I dati sul posizionamento speculativo suggeriscono inoltre un potenziale cambiamento, poiché le posizioni speculative nette non stanno più diminuendo. Questo potrebbe indicare uno scenario simile a gennaio, aprile e maggio, quando periodi di consolidamento dei prezzi sono stati seguiti da un forte rally grazie al rientro degli acquirenti sul mercato.