Grafico del giorno - EURUSD (05.11.2025)

La coppia EUR/USD è attualmente scambiata intorno a 1,1481 USD per euro. Il mercato è influenzato da molteplici fattori provenienti sia dall’Europa sia dagli Stati Uniti. Nonostante i segnali positivi dall’economia dell’eurozona, la forza predominante del dollaro e i principali dati macroeconomici statunitensi stanno determinando l’andamento delle negoziazioni. Inoltre, il prolungato shutdown del governo USA aggiunge ulteriore incertezza ai mercati.

Cosa sta guidando l’EUR/USD oggi?

In un contesto di avversione al rischio globale, il dollaro resta un bene rifugio.

Il PMI dell’eurozona è salito a 52,5 in ottobre da 51,2 di settembre. Un settore dei servizi forte e ordini nuovi ai massimi storici migliorano le prospettive per l’euro, sebbene la produzione industriale rimanga stabile e alcuni paesi, come la Francia, affrontino ancora sfide economiche.

Gli ultimi dati ADP hanno mostrato una solida crescita dell’occupazione nel settore privato statunitense, rafforzando il dollaro. Il mercato attende ora ulteriori report, come l’indagine ISM e i dati ufficiali sull’occupazione, che potrebbero confermare il proseguimento della tendenza positiva nel mercato del lavoro.

L’attuale shutdown del governo USA dura ormai da oltre 34 giorni, diventando il secondo più lungo nella storia del paese. La mancanza di accordo tra Democratici e Repubblicani mantiene l’amministrazione paralizzata, causando la sospensione dei servizi pubblici, il congedo massiccio di dipendenti federali e ritardi nella pubblicazione di dati economici chiave. Le prospettive per la fine dello shutdown rimangono incerte, e un’eventuale estensione fino a fine novembre aumenta l’incertezza sui mercati.

Da ieri, il mercato ha visto una correzione dei titoli tecnologici, spingendo gli investitori a ritirare capitale dagli asset più rischiosi. Di conseguenza, i fondi confluiscono in investimenti considerati sicuri, come il dollaro, sostenendo ulteriormente la valuta statunitense e influenzando l’EUR/USD.

La Fed segnala una possibile fine del ciclo di rialzi dei tassi, a supporto del dollaro. La Banca Centrale Europea mantiene i tassi relativamente stabili, senza dare un vantaggio chiaro all’euro rispetto alla valuta americana.