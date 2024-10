l caffè è al prezzo più alto da 13 anni. Ancora una necessità o già un lusso?

Il caffè è una necessità per la maggior parte delle persone in tutto il mondo. In Italia, il prezzo di questa bevanda è persino regolamentato, in parte a causa dell'afflusso di turisti non familiari con il costo appropriato di un espresso medio. Tuttavia, guardando i grafici dei prezzi del caffè, si potrebbe avere l'impressione che il caffè potrebbe presto diventare un articolo di lusso. Seguirà il caffè il percorso del cacao, che ha raggiunto prezzi record assoluti solo pochi mesi fa? Lo sentiremo nei nostri portafogli, nonostante il fatto che il prezzo del prodotto finale non dipenda esclusivamente dal costo della materia prima?

C'è una carenza globale di caffè?

Il Brasile rimane indubbiamente il più grande produttore mondiale di caffè, rinomato per la sua produzione di Arabica nella regione del Minas Gerais e di Robusta nello Spirito Santo. Il Brasile si classifica al primo posto nella produzione complessiva di caffè e nello specifico di Arabica, e al secondo posto nella produzione di Robusta. Il Vietnam è leader nella produzione di Robusta, principalmente utilizzata per il caffè istantaneo. Significative sfide nella produzione di Robusta negli ultimi anni hanno fatto salire il suo prezzo a livelli storici. Si sta verificando una situazione simile per l'Arabica?

Si prevede che il Brasile eguaglierà il suo precedente record di produzione nella stagione 2024/2025. Tuttavia, le preoccupazioni su possibili revisioni di queste previsioni stanno spingendo i prezzi al loro livello più alto dal 2011. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB.

La produzione di Arabica è prevista raggiungere quasi 100 milioni di sacchi da 60 kg, un significativo rimbalzo rispetto alle tre stagioni precedenti. Contemporaneamente, la produzione di Robusta è prevista recuperare a 76.000 sacchi. Ciò porterebbe a una produzione totale di circa 176 milioni di sacchi, eguagliando il record stabilito nella stagione 2020/2021. Il consumo è previsto raggiungere un record di quasi 171 milioni di sacchi, leggermente al di sotto dei livelli di produzione. Tuttavia, è cruciale notare che le scorte di caffè sono state esaurite ai loro livelli più bassi dal 2001, con le scorte dell'ICE exchange che sono scese al loro punto più basso dal 1999 all'inizio del 2023/2024.

Il fatto che le scorte di caffè non possono essere conservate indefinitamente a causa della degradazione del sapore è una considerazione critica. Inoltre, recenti eventi meteorologici avversi hanno compromesso la qualità dei chicchi. Il mercato sta ora assistendo a una robusta domanda di caffè di alta qualità, principalmente proveniente da Sud America e alcuni paesi africani. Molte piantagioni in queste regioni sono state abbandonate in seguito a un significativo calo dei prezzi al di sotto dei 100 centesimi per libbra diversi anni fa (basso consumo durante la pandemia). L'attuale prezzo di oltre 260 centesimi per libbra sottolinea il recupero del mercato e l'impatto della dinamica domanda-offerta sui prezzi del caffè.

An oversupply is expected this season, though adverse weather could significantly impact harvests in Brazil and Vietnam. Source: Bloomberg Finance LP, XTB.

Le scorte di ICE si sono riprese leggermente ma rimangono storicamente basse, al di sotto dei livelli del 2011 quando i prezzi raggiunsero i massimi storici sopra i 300 centesimi per libbra. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB.

Perché stanno aumentando i prezzi del caffè?

Il clima svolge un ruolo cruciale nell'aumento dei prezzi del caffè. Mentre la domanda di caffè cresce moderatamente di anno in anno, le condizioni meteorologiche avverse possono ridurre la produzione annuale del 10-20%. Una situazione simile ha portato a un aumento di diverse centinaia di percento nei prezzi del cacao negli ultimi mesi. Attualmente, il prezzo di una tonnellata di caffè supera i 5.000 dollari, mentre il cacao ha raggiunto quasi i 12.000 dollari al suo picco.

L'attuale aumento dei prezzi è principalmente legato alle preoccupazioni sulla produzione futura. La Niña, uno dei fenomeni meteorologici più forti al mondo, sta causando siccità in Brasile. Il paese sta attualmente vivendo le peggiori siccità da anni, potenzialmente limitando la produzione di Arabica nella stagione 2024/2025, il che potrebbe portare a un deficit invece del previsto surplus. Inoltre, il tifone Yagi in Vietnam ha distrutto molti alberi, e le piogge previste nei prossimi mesi a causa di La Niña potrebbero portare a numerose malattie che colpiscono gli alberi da caffè.

Inoltre, le normative sono anche cruciali per il prezzo futuro del caffè. I produttori stanno aumentando i loro acquisti in previsione di nuove normative. Le nuove normative dell'Unione Europea, che entreranno in vigore alla fine dell'anno, vietano l'uso di beni prodotti recentemente in aree dove si è verificata la deforestazione. Ciò sta facendo sì che commercianti e produttori acquistino caffè ora, poiché dopo l'entrata in vigore delle normative, dovranno dimostrare che il caffè che acquistano non proviene da aree dove sono state disboscate. Vale anche la pena notare che l'aumento dei prezzi sui mercati europei è anche legato al blocco parziale del Canale di Suez. L'acquisto di caffè dall'Asia o da alcuni paesi africani significa che il caffè deve percorrere una distanza molto più lunga per raggiungere l'Europa.

Come l'aumento dei prezzi dei chicchi di caffè influisce sui prezzi delle tazze nei caffè?

Fino a poco tempo fa, si stimava che il costo del caffè in una tazza da caffè fosse appena dell'1-2%. Con gli attuali prezzi del caffè, la quota di costo della materia prima stessa sta iniziando ad aumentare. Considerando il prezzo standard dell'espresso in Italia a 1 euro, il costo del caffè utilizzato ai prezzi di scambio è di circa 5 centesimi di euro. Tuttavia, il prezzo al dettaglio del caffè è almeno 2-3 volte superiore, considerando i prodotti dei produttori di caffè più popolari in Italia. Ciò porta il costo del caffè utilizzato per l'espresso a 10-15 centesimi di euro, costituendo il 10-15% del costo finale del prodotto.

Il caffè è diretto verso uno scenario simile al cacao?

I prezzi dell'Arabica sono già aumentati di circa il 40% quest'anno, mentre i prezzi della Robusta sono aumentati di oltre il 90%. I prezzi del cacao erano aumentati di oltre il 175% ad aprile, anche se questo aumento è stato successivamente ridotto all'80%, considerando il rolling dei contratti futures. Attualmente, è difficile determinare se stiamo affrontando uno scenario simile al mercato del cacao. Negli ultimi anni si sono registrati surplus piuttosto che deficit nel mercato, indicando che c'è ancora molto caffè in tutto il mondo. D'altra parte, la crescita della domanda è praticamente ininterrotta, e due o tre anni di produzione impegnativi potrebbero portare a una situazione in cui le scorte diventano irreparabili. Rimangono già a livelli estremamente bassi.

Cacao, Robusta e Arabica: performance dei prezzi dall'inizio del 2024. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Sebbene non si possa escludere una realizzazione parziale dello scenario del mercato del cacao, i fondi speculativi mantengono un numero molto elevato di posizioni lunghe sui contratti futures del caffè. Il numero di posizioni nette era recentemente al massimo storico. I fondi continuano a ridurre le posizioni corte, sebbene stiano anche diminuendo leggermente il numero di posizioni lunghe. Una situazione molto simile si è verificata nel mercato del cacao, guardando dal punto di vista del 2023 e del 2024. Teoricamente, un numero così elevato di posizioni nette suggerisce una possibile esaurimento dei prezzi, ma la realizzazione dello scenario peggiore in termini di clima, sotto forma di una significativa riduzione della posizione prevista, potrebbe indurre i fondi a mantenere le loro posizioni per molti mesi. Ciò, a sua volta, potrebbe portare a un aumento dei prezzi fino a livelli di 300 centesimi per libbra di caffè Arabica, che sono i picchi storici raggiunti nel 2011.

Funds hold a large number of net long position on coffee futures. Source: Bloomberg Finance LP, XTB

XTB Research