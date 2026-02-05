L'EURUSD recupera 1,18 grazie agli eccellenti dati sulla produzione tedesca 🇩🇪 📈

Germania, ordini manifatturieri di dicembre 2025:

Dato effettivo: +7,8% m/m

Attese: -1,8% m/m

Dato precedente: +5,7% m/m (rivisto al rialzo da +5,6%)

La manifattura tedesca ha registrato un notevole aumento degli ordini del 7,8% su base mensile a dicembre 2025. Il risultato è stato trainato principalmente dai grandi ordini nei settori dei prodotti in metallo (+30,2%) e dei macchinari (+11,5%). La domanda domestica è cresciuta del 10,7%, superando quella estera e segnalando una solida ripresa interna nel quarto trimestre (le ultime tre rilevazioni sono state positive e superiori alle attese).

Nonostante il quadro complessivamente positivo, il settore automobilistico ha registrato una flessione del 6,3%. Anche il fatturato reale dell’industria manifatturiera è diminuito dell’1,4%, indicando che il forte afflusso di nuovi ordini non si è ancora tradotto in vendite correnti.

A seguito della pubblicazione dei dati, EURUSD guadagna circa lo 0,1%, tornando sopra il livello psicologico di 1,18.

Fonte: xStation5