L'indice dell'Università del Michigan è inferiore alle aspettative!

Indice di fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan per settembre

Condizioni attuali: 61,2 (previsione 61,3; precedente 61,7)

Aspettative: 55,9 (previsione 57,5; precedente 57,2)

Inflazione a 1 anno: 4,8% (previsione 4,8%; precedente 4,8%)

Inflazione a 5 anni: 3,9% (previsione 3,4%; precedente 3,5%)

L’indice di fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan per agosto si era attestato a 55,4 punti – leggermente al di sotto delle attese e della lettura precedente. La valutazione delle condizioni attuali è risultata quasi in linea con le previsioni, ma inferiore al mese precedente. Nel frattempo, la componente delle aspettative è scesa sensibilmente, al di sotto sia delle stime che del livello precedente. Le aspettative di inflazione a un anno sono rimaste invariate, mentre quelle a cinque anni sono salite oltre le attese, elemento che potrebbe sollevare preoccupazioni sulla persistenza delle pressioni sui prezzi.

Un sentiment dei consumatori più debole del previsto e una componente delle aspettative in peggioramento possono segnalare cautela nei consumi e un rischio di domanda più debole nell’economia. Allo stesso tempo, aspettative di inflazione di lungo periodo più elevate potrebbero sostenere il tono restrittivo della Federal Reserve e ridurre le speranze di rapidi tagli ai tassi d’interesse, con un impatto neutro/negativo per il mercato azionario ma favorevole al dollaro e ai rendimenti obbligazionari. Nel complesso, i segnali per il mercato risultano contrastanti.