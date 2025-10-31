Scott Bessent riassume l'accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina🗽Cosa cambierà?

Il Segretario del Tesoro USA Bessent ha riassunto oggi l’accordo raggiunto con Pechino.

Nei suoi commenti al Financial Times, ha dichiarato: “Gli Stati Uniti e la Cina firmeranno l’accordo nella prossima settimana e sono fiduciosi che sarà rispettato (...). È stato raggiunto un accordo che — ceteris paribus — ci permette di ottenere un equilibrio entro il quale entrambe le parti possono operare nei prossimi 12 mesi.”

I leader statunitensi e cinesi hanno raggiunto uno stato di equilibrio, ma Bessent ha avvertito che la Cina non potrà più usare i minerali critici come strumento di coercizione. Ha aggiunto che la Cina ha commesso un grave errore prendendo provvedimenti sui metalli rari.

Secondo l’accordo annuale, la Cina ha accettato di posticipare l’implementazione delle proprie regolamentazioni sui metalli rari e di acquistare grandi quantità di soia statunitense.

Bessent ha inoltre osservato che tutte le questioni relative alle autorizzazioni sono state risolte e che la transazione dovrebbe essere finalizzata molto presto.

Come parte dell’accordo, la Cina permetterà agli investitori americani di prendere il controllo delle operazioni statunitensi di TikTok.

Il “Trade Deal” è (per ora) concluso

L’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping è durato 1 ora e 40 minuti — più breve delle 3–4 ore previste — poiché Xi era di fretta per partecipare al vertice APEC. Trump ha annunciato una possibile visita in Cina nell’aprile 2026 e ha valutato i colloqui come “12 su 10”. La domanda è: cosa sappiamo realmente?

La Cina ha accettato di posticipare per un anno le restrizioni all’export di terre rare annunciate il 9 ottobre, e Trump si aspetta che la tregua venga rinnovata annualmente. Tuttavia, i controlli precedenti sulle esportazioni cinesi di aprile — che riguardano samario, gadolinio, terbio e disprosio — rimangono in vigore.

Pechino riprenderà l’import di soia dagli Stati Uniti, e entrambe le parti hanno concordato di sospendere le tariffe portuali reciproche. La Cina inizierà inoltre ad acquistare energia dagli Stati Uniti, incluso, potenzialmente, il GNL proveniente dalle riserve dell’Alaska da 44 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti, a loro volta, hanno segnalato disponibilità a incrementare le esportazioni di petrolio e gas.

In cambio delle concessioni della Cina e del suo impegno a combattere il traffico di oppioidi, Trump ha ridotto le tariffe sul fentanyl dal 20% al 10%, portando il tasso complessivo delle tariffe sulla Cina dal 57% al 47% — comunque superiore a quelle applicate a India e Brasile. Washington posticiperà inoltre di un anno l’espansione della lista di restrizioni commerciali per le aziende cinesi.

Entrambe le parti hanno evitato questioni sensibili come Taiwan e il petrolio russo, concentrandosi invece sulla guerra in Ucraina — concordando che un’ulteriore escalation danneggerebbe entrambe le parti e che l’obiettivo è la de-escalation, soprattutto dato il tempo limitato a disposizione.

Questo disgelo rappresenta una fase iniziale di una rivalità a lungo termine. È interessante notare che la RAND Corporation ha recentemente concluso che “la vittoria sulla Cina non è più possibile” e che gli Stati Uniti dovrebbero cercare una coesistenza pacifica.

Se una delle due parti dovesse sentirsi più forte, le tensioni potrebbero riemergere. Per ora, i mercati hanno probabilmente guadagnato 10–12 mesi di calma, sebbene non si possa escludere una nuova escalation. Gli Stati Uniti hanno anche sottolineato che la tecnologia Blackwell AI resta off-limits per la Cina.

Come possiamo vedere, l’accordo commerciale con la Cina non ha agito come catalizzatore a breve termine per l’S&P 500. Era già in gran parte prezzato nelle ultime settimane, e il quadro dell’accordo in sé non ha sorpreso Wall Street. Il contratto future US500 è sulla strada per chiudere la terza sessione consecutiva in calo.