L'occupazione ADP diventa negativa❗️EURUSD supera 1,167 📈

Stati Uniti – Dati sull’occupazione di novembre:

ADP Nonfarm Employment Change: effettivo -32K; previsione 5K; precedente 42K

L’occupazione negli Stati Uniti è calata inaspettatamente secondo l’ultimo rapporto ADP, che ha registrato la perdita di 32 mila posti di lavoro a novembre, il livello più basso da gennaio 2016.

"Le assunzioni sono state altalenanti di recente mentre le aziende affrontano consumatori cauti e un contesto macroeconomico incerto," ha dichiarato la dott.ssa Nela Richardson, chief economist di ADP. "E sebbene il rallentamento di novembre sia stato diffuso, è stato guidato principalmente da un calo tra le piccole imprese."

EURUSD è tornato sopra 1,167 per la prima volta dalla fine di ottobre, poiché i nuovi dati hanno rafforzato le aspettative di un taglio dei tassi negli Stati Uniti a dicembre. La pubblicazione è particolarmente rilevante per la Fed, che terrà il prossimo meeting FOMC senza i dati ufficiali NFP, attesi per il 16 dicembre.

Fonte: xStation5