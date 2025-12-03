EURUSD in rialzo mentre gli indici PMI dei servizi di Francia e Germania superano le previsioni 🇫🇷 🇩🇪

09:50 CET, Francia – Dati PMI di novembre:

HCOB France Services PMI: attuale 51,4; previsione 50,8; precedente 48,0

HCOB France Composite PMI: attuale 50,4; previsione 49,9; precedente 47,7

09:55 CET, Germania – Dati PMI di novembre:

HCOB Germany Services PMI: attuale 53,1; previsione 52,7; precedente 54,6

HCOB Germany Composite PMI: attuale 52,4; previsione 52,1; precedente 53,9

Il settore dei servizi francese è tornato a crescere a novembre, segnando la sua prima espansione da agosto 2024. L’attività e i nuovi ordini sono aumentati, sostenuti dalla stabilizzazione della domanda estera e dalla riduzione degli arretrati. Tuttavia, l’occupazione è scesa, l’ottimismo è rimasto storicamente debole e le imprese hanno segnalato un potere di determinazione dei prezzi limitato, nonostante un’accelerazione dei costi degli input. Il rimbalzo è incoraggiante, ma la sua sostenibilità resta incerta.

Il settore dei servizi tedesco ha continuato a espandersi a novembre, con aumenti in attività e nuovi ordini per il terzo mese consecutivo, anche se con una crescita più lenta rispetto a ottobre. L’occupazione è aumentata leggermente, gli arretrati sono diminuiti e le pressioni inflazionistiche si sono attenuate. Nonostante una domanda resiliente, la debolezza degli ordini esteri e un sentiment imprenditoriale cauto evidenziano sfide ancora presenti per il settore.

L’EURUSD è risalito dopo un breve ritracciamento dalla resistenza chiave a 1,165. I dati sono stati un parziale sollievo dopo la performance più debole del previsto nel manifatturiero del mese scorso, che aveva alimentato timori sui fondamentali della ripresa economica dell’Eurozona. I dati ADP sull’occupazione negli Stati Uniti di oggi saranno cruciali per un potenziale breakout dall’attuale fase di consolidamento.

Fonte: xStation5